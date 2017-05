Marcharon y expusieron sus reclamos al titular del PAMI

UNO Carina, empleada de una farmacia de calle San Juan. Las tres entidades que nuclean a los laboratorios nacionales, extranjeros y las cooperativas (Cilfa, Caeme y Cooperala) habían amenazado con no proveer medicamentos al PAMI si no resolvían la pugna que mantienen tras la rescisión unilateral por parte de la obra social de los jubilados y pensionados del contrato firmado hace solo tras meses con los referentes de la industria farmacéutica. Sin embargo, ayer venció el plazo y no hubo inconvenientes en el expendio de medicamentos para los afiliados. "Estamos vendiendo normalmente. No recibimos ninguna notificación", dijo aCarina, empleada de una farmacia de calle San Juan.

En otras farmacias consultadas coincidieron con la respuesta y ya desde temprano desde el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos anunciaron que la atención a los beneficiarios del PAMI era "normal" y desde la UGL XIV Paraná salieron a aclarar que "no se cortarán beneficios a los afiliados".

No obstante, jubilados nacionales, acompañados por referentes del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), marcharon ayer hacia la sede del PAMI en la capital provincial para entregar un petitorio a su titular, Julio Barci.

A pesar de las bajas temperaturas matinales, que promediaron los 13º, unas 20 personas que superaban los 70 e incluso 80 años, se movilizaron pidiendo una respuesta frente a la dramáticas situaciones que generan las medidas implementadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (Inssjp)-PAMI.

"Hasta había una mujer de 84 años y que se hayan movilizado es valorable", contó a UNO Juana Ávalos, la presidenta del Centro de Jubilados y pensionados de ATE, quien encabezó el reclamo. A su vez, señaló: "Yo soy jubilada provincial pero amerita que alguien empiece a defender a los jubilados nacionales".

En este marco, informó que tras cantar el Himno Nacional –ayer se conmemoró su día–, algunos de los presentes fueron recibidos por Barci en su oficina, a quien le entregaron un petitorio para que se pueda regularizar la entrega de medicamentos y la atención en las clínicas, sanatorios y en laboratorios.

"Estuvimos hablando con él y nos dijo que no le consta que no se estén entregando los medicamentos. Y yo a las pruebas me remito, y en algunos casos no lo están haciendo. Le comenté el de una mujer que cobra 6.600 pesos y no le entregaron medicamentos oncológicos, por lo que tuvo que comprarlos y pagar 1.500 pesos. En el petitorio le pedimos que se normalice este tema y también el de las clínicas, de las internaciones, y de los oculistas y kinesiólogos, que no están atendiendo a los afiliados", expresó.





Problemas en internación

Los jubilados también le plantearon el problema de las internaciones y comentaron que hay una sola clínica que sigue recibiendo afiliados y se están derivando pacientes al hospital. "No los atienden y cuando se tienen que internar les dicen que no hay cama, que tienen que esperar a ver qué pasa", afirmó Ávalos. Sobre esta cuestión, Barci indicó que "por cambios en el sistema prestacional" están en una etapa de transición que se van solucionando.

Luego de exponer las principales problemáticas por las que atraviesan, invitaron al presidente de la seccional Paraná a charlar con los jubilados que esperaban en la planta baja y recibió en persona los reclamos que le hicieron. "Algunos le contaron que tienen que pagar 100 pesos cada vez que necesitan hacerse un análisis y que no tienen plata para pagarlo", comentó la dirigente y sostuvo que Barci se comprometió a reunirse hoy con el Colegio de Bioquímicos. "Me consta que la gente que se movilizó está pasando necesidades. Los remedios son caros y con un haber de 6.600 u 8.000 pesos tiene que alimentarse, vestirse, y si lo gastan en remedios no les alcanza", fustigó y opinó: "Si bien son decisiones a nivel país, pienso que los senadores nacionales deberían ocuparse de la situación de sus coprovincianos y empezar a hacer algo".

Por último, manifestó que le plantearon a Barci organizar una reunión en el Centro de Jubilados, a la que puedan asistir los jubilados nacionales para exponer sus problemáticas. "Movilizarnos es la herramienta que tenemos y si no tenemos solución nos vamos a volver a congregar", sostuvo.





Promesa del PAMI

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Sergio Cassinotti, afirmó que durante su gestión no habrá recortes en los beneficios que perciben los afilados a la obra social de los pasivos, y que los descuentos que se aplican sobre la compra de los medicamentos "seguirán igual". "Pretendemos negociar otras condiciones, para que el presupuesto de PAMI pueda cerrar y llegar a un punto de equilibrio"





Reclamos e interpelación en Diputados

Ante la situación suscitada en PAMI, con inconvenientes en distintas prestaciones –clínicas, bioquímicos, laboratorios, remedios–, la Cámara de Diputados de la Nación tomó intervención en la problemática. El interventor del PAMI Sergio Cassinotti decidió no ir y envió al doctor Ricardo Mastai, a cargo de la Secretaría General Técnico Médica. Hubo duras críticas de jubilados y diputados ante la falta de prestaciones y medicamentos, en el marco de un plenario de las Comisiones de Adultos Mayores y Salud de la Cámara Baja, que presiden Mariana Morales (FR-Stgo del Estero) y Carolina Gaillard (FpV-Entre Ríos). Los diputados de todos los bloques políticos de la oposición criticaron la restricción de los servicios sociales del Instituto, la falta de prestaciones y medicamentos y denunciaron que hoy los jubilados se ven obligados a hacer filas desde la medianoche para sacar turnos porque no funcionan las líneas telefónicas respectivas, que se cancelaron los servicios de emergencia; y que mientras los jubilados no tienen medicamentos se duplicaron las gerencias y subgerencias con salarios desde 160.000 pesos. El funcionario enviado por Cassinotti, resaltó estar en una etapa de transición. "Hace 20 días que tomamos la gestión, y sin embargo nos animamos a enfrentar esta reunión", acotó. Mastai sostuvo que se discutirá en su momento con los afiliados, cual será el mejor modelo prestacional a futuro: "Pero –remarcó– en este contexto ante un elevado nivel de 'sobreprestaciones' desarrollamos este modelo de capitación simple, que es asignar un valor por paciente o básicamente por afiliado en una unidad de tiempo. Es decir, estamos avanzando hacia un modelo de capitación que funciona muy bien en Uruguay, Chile, Colombia. Para el Instituto y los proveedores de servicio vemos que este sistema es beneficioso porque es previsible en cuanto al manejo de recursos", insistió.