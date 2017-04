Los posibles donantes de médula ósea se cuadruplicaron desde 2013

En la provincia hay 3.808 personas que manifestaron su voluntad de ser donantes de médula ósea e integran el registro que existe a nivel mundial, compuesto por más de 25 millones de personas en la actualidad. Hasta hace cuatro años había 900 entrerrianos registrados y la cifra se cuadruplicó gracias al trabajo constante de los organismos y agrupaciones que trabajan para crear conciencia sobre el tema.

"Si bien se superaron los objetivos por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), que propuso alcanzar los 3.400 donantes, sabemos que debemos seguir concientizando sobre la importancia de ser posibles donantes de médula ósea, ya que la posibilidades de encontrar a alguien con 100% de compatibilidad, como requiere este tipo de trasplantes, sigue siendo de uno en un millón. Mientras más posibles donantes haya, más se incrementan las oportunidades para el paciente", señaló a UNO Mercedes Cagnani, referente de la agrupación Entrerrianos hasta la Médula, la agrupación que se ocupa de sensibilizar sobre esta problemática en la provincia.

En este marco, recordó que en 2015 ya se había logrado que se inscriban cerca de 3.000 personas, sobre todo a través de colectas externas de sangre que se fueron realizando en diferentes localidades, ya que a quien se registra como posible donante se le extrae una muestra, se le informa sobre el procedimiento y debe firmar un consentimiento. Al respecto, explicó: "Para poder ser donante de médula ósea hay que tener buen estado de salud, no haber padecido enfermedades cardíacas, oncológicas o infectocontagiosas; debe tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilogramos. Se hace una entrevista previa y se extrae una muestra de sangre, previo consentimiento de la persona, a quien se le explica qué se va a hacer con ese material. Esos datos que se recopilan a través de los análisis pertinentes, se guardan como información, como si fuese un mapeo genético de esa persona y luego esa base queda disponible para personas de cualquier lugar del mundo".

Si bien en la provincia existen centros de captación de donantes de médula ósea en hospitales de diferentes ciudades, tales como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, Cagnani reconoció que justamente las colectas externas son las que mayor cantidad de posibles donantes aportan, y atribuyó esta situación a que se realizan fuera de un ámbito hospitalario: "El donante de sangre en general prefiere las colectas externas, que se hacen en un club, una asociación u otro lugar pautado en determinada fecha. La gente responde más en estos ámbitos porque en general a nadie le gusta mucho entrar a un hospital", y rememoró: "Cuando se creó el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del Incucai, el 1 de abril de 2003, no había tantos inscriptos. Luego se fueron sumando, hasta alcanzar esta cifra de más de 3.800 entrerrianos inscriptos como posibles donantes, de los cuales 1.200 son de Paraná y el resto están distribuidos en otras localidades de la provincia, que no tienen un lugar permanente donde la gente pueda donar una muestra de sangre con este fin, por eso nos preocupa que estos números se lograron con colectas externas que llevaba adelante el hospital Garrahan y que ya no se permiten en la provincia".

Acto seguido, expresó: "Hubo un gran aporte en Concepción del Uruguay y en Colón, ya que en esas ciudades hay una gran apertura a inscribirse como posibles donantes porque se ha hecho mucha difusión, pero no hay un lugar donde se haga este tipo de extracción de sangre con esta finalidad. La gente debería viajar a alguna ciudad donde esto sea posible, y eso a veces es dificultoso. Por ahí sería importante que las autoridades permitan que se realicen más colectas externas con este fin, porque la gente está dispuesta a registrarse como donante de médula".

En este marco, destacó que el viernes en la capital provincial habrá una colecta externa de sangre y quienes quieran donar una muestra para convertirse en posibles donantes de médula ósea deberán acercarse a la Sala Mayo de 9 a 12. Esta actividad, refirió Cagnani, está enmarcada en una jornada que se llevará adelante para conmemorar conjuntamente el Día del Donante de Médula Ósea –que fue el sábado– y el Día Mundial de la Salud –que se celebra cada 7 de abril.





Piden laboratorio de tipificación genética en el país