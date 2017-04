Los mejores piques: cinco lugares cerca de Paraná para tirar la línea

Todos saben que el pescado se agranda a medida que pasan las horas. Ni hablar el lunes, en el trabajo, después de un fin de semana en la isla. Hay especialistas de todo tipo y más por esta zona con un río que regala tanto. Para aquellos que viven en Paraná o estarán de visita la semana próxima, hay cinco lugares en donde el buen pique se destaca por estos días. Se sabe que no serán los únicos, pero al dato lo aportaron pescadores y puesteros. Se trata de zonas de relativo fácil acceso y más para quienes tienen alguna embarcación. También los hay para llegar con el auto y tirar la línea desde la costa.

Al primer lugar no es fácil llegar. Es una de las zonas más elegidas por varios pescadores de Paraná por estas horas. Se trata del canal del río, por donde pasan las embarcaciones más grandes, bien en frente de Puerto Sánchez, casi sobre la costa de Santa Fe. En esto coincidieron todos. De hecho, muchos de quienes viajan seguido a la vecina capital, se han encontrado con pescadores, que tiran desde los puentes frente a Paraná. En lo más hondo está lo mejor y aseguraron que el armado es lo que más sale en ese lugar.

Otra de las zonas coincidente es a la altura de la Toma Vieja, donde está la antena grande. "El pescador de Puerto Sánchez va mucho río arriba", dijo Marcos mientras sacaba un filet de un armado como si fuera un cirujano en uno de los puestos del colorido barrio paranaense. Estaba junto a un muchacho, Leandro, que lo acompañó y aportó más datos: "Como el surubí está saliendo, pescan con mallas más grandes y el sábalo no sale", dijo. Igual, desde la Toma, la variada ofrece buen pique.

Otros, como los muchachos Villaba y Galarza que atienden en el último puesto contra el río, aseguraron que en Villa Urquiza y sus alrededores también está saliendo buen pescado. Habrá que decir que esta cuarta opción es interesante, sobre todo para aquellos que tienen movilidad y pueden llegar en auto.

Entre los datos, hubo quienes aseguraron, y otros confirmaron, que la zona de El Cerro –pasando Villa Urquiza y La Celina– es ideal. Es cierto que es más lejos y se escapa un poco de Paraná, pero el pique es bueno.

También, algo alejado y en el quinto lugar se encuentra el Paraje La Jaula y quienes viajan un poco más pueden llegar hasta Las Cuevas o La Juanita, entre otros lugares conocidos ya mucho más adentro del Departamento Diamante.

Habrá que decir que Puerto Sánchez también hay pique, ayer, sin ir más lejos, alguien había sacado seis bogas pequeñas que al rato ya eran un poco más grandes y el boca a boca avanzaba. "De este lado, en la Costanera de Paraná no sale nada, pero en Puerto Sánchez hay un cebadero con los restos de pescados que se tiran", dijo Galarza. No hay que dejar afuera a Bajada Grande, que aunque haya un poco de enganche a bajo, siempre hay alguien que tira una línea desde la costa para probar suerte.

En Puerto Sánchez, los puestos están en movimiento, se separan postas y filetes, se despinan y congelan otras piezas. Sin embargo, cuchillo en mano, los vendedores de pescado sostienen que las ventas no avanzan. "Y eso que estamos a viernes, el último viernes antes de Semana Santa . Años anteriores era distinto", dijo Marcos y su compañero Leandro agregó que no saben bien por qué, además de la falta de dinero en general. "Durante la cuaresma se vendió poco. A lo mejor se va perdiendo eso de comer pescado en estas fechas. Pero es bueno, sano y no cansa como comer pollo", agregó. En Puerto Sánchez el kilo de armado está a 40 pesos, su filet –pura pulpa y fresca– entre 100 y 130 pesos. También hay algo de tararira, patí y unos moncholos que alguien compraba para hacer fritos y que ayer vendían a 60 pesos. El surubí en posta está entre 100 y 110 pesos el kilogramo y congelado se consigue dorado más o menos al mismo precio. Sábalo hay, pero poco.