Los gremios entrerrianos preparan el paro de las CTA en la provincia

La movilización social volverá a ganar la calle con el paro nacional convocado para hoy por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que conducen Pablo Micheli y Hugo Yasky respectivamente. Será la tercera medida de acción de alcance nacional resuelta por estas organizaciones sindicales, que acordaron por unanimidad un paro activo en un plenario realizado en Avellaneda. Parecer ser un síntoma de este momento político-económico del país, que unificó a diversos sectores a través de marchas, paros y otros métodos de protesta en rechazo a las políticas neoliberales del gobierno nacional.





La primera experiencia se dio con el acto teñido de violencia de la CGT, después se sucedió el Paro Internacional de Mujeres con consignas en contra de la violencia machista, y finalmente la masiva Marcha Federal Educativa que reunió a todo el arco docente por la reapertura de la paritaria nacional.





En la voz de referentes gremiales de la provincia, UNO intentó bucear en los motivos de la convocatoria que en la provincia dejará las aulas vacías debido a la adhesión de Agmer y que tendrá incidencia en algunas reparticiones de la administración pública. El secretario general de la CTA Autónoma Paraná, Ricardo Sánchez, enumeró una serie de razones que determinaron la nueva medida de fuerza. "La apertura de importaciones que hizo desastre en las pymes, que se ha agravado con los tarifazos, el ajuste y la política de no abrir las paritarias es un combo que el Gobierno ha implementando de la mano de una política neoliberal", dijo a modo de radiografía.





Sánchez le recriminó a la gestión Macri que pese a que lleva un año y medio de gestión "no ha podido resolver absolutamente nada", salvo los beneficios otorgados al sector agroexportador y a sectores concentrados de la economía.





"Es un Gobierno que se caracteriza por no escuchar, que no ha llamado a una concertación social para que haya una política de inclusión y que se ha cerrado sobre sí mismo", criticó, al tiempo que habló acerca de la actuación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el conflicto docente. "Ha sido un mero espectador; es caprichoso no abrir la paritaria docente porque esto genera tensión social. Ni hablar de aquellos que están afuera de la economía formal", reflexionó. El sindicalista además exhortó a avanzar en la unidad de las CTA: "No nos sirve estar separados".





Esperan una alta adhesión

Osvaldo Blanco, secretario de Finanzas de la CTA de los Trabajadores de Entre Ríos, explicó que los principales ejes de la convocatoria se centran en "defender los derechos por paritarias libres, con un salario digno, en contra de los tarifazos, los despidos y la precarización laboral. Para que se incremente el presupuesto en Salud y en Educación". El gremialista sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo en 2016 dejó el salario de los trabajadores por debajo de la inflación, agravado porque varias provincias "pusieron un techo del 18%, en tres cuotas", lo que implica que sea "muy difícil que se llegue a acuerdos o que haya posibilidad de diálogo".





"Para estar por debajo de la línea de la pobreza tendríamos que estar hablando de un salario superior a los 14.000 pesos. En Entre Ríos, tanto para el sector docente como para los estatales, el pedido de aumento ha sido del 35%. Y de parte del Ejecutivo, el ofrecimiento consistió en un 18% en tres cuotas", enfatizó.





Blanco anticipó que el paro tendrá un importante nivel de acatamiento, sobre todo ratificado por el mandato de las bases en cada uno de los sectores. También reconoció que habrá posiciones divididas en cuanto a la adhesión dentro del seno de ATE. "La Verde y Blanca y sus nueve seccionales en la provincia están convocando para el paro y movilización de hoy. No ha sido público el pronunciamiento del Consejo Directivo Provincial que conduce Oscar Muntes: ellos estarían convocando para un paro y movilización para el 6 de abril en coincidencia con la CGT.





La central sindical confirmó que desde Paraná partirán dos colectivos rumbo a la movilización que concentrará en la Plaza de Mayo. También se sumarán militantes procedentes de Gualeguay y Gualeguaychú, se consignó.





Por una discusión más amplia

Desde la CTA Autónoma de Entre Ríos se aclaró que se acompañará la medida en apoyo a los docentes, reivindicando las demandas centrales del movimiento obrero, aunque se tienen que discutir cuestiones de fondo en el plano nacional. Asimismo se indicó que se está trabajando en definir las actividades con miras al paro general convocado el 6 de abril por la CGT. "Estamos en contra del techo salarial, y en favor de que se reabra la paritaria nacional, solicitando políticas activas para frenar los despidos por los cierres de las fábricas. En definitiva, se rechaza el modelo económico al que se subordinan las provincias, sobre todo al no reclamar la reapertura de la paritaria nacional docente", dijo Esteban Olarán, secretario general del sindicato.





En declaraciones a UNO indicó que delegaciones desde diferentes puntos de la provincia se movilizarán a Buenos Aires. El dirigente manifestó que junto a otros espacios gremiales se mantienen conversaciones para definir la modalidad del paro de la semana próxima. "No sabemos todavía si será con movilización, teniendo en cuenta que la UTA anunció que el servicio de transporte público estará paralizado. Serán de suma importancia los plenarios de las bases en los próximos días", subrayó.





Adhesión del sindicato de los judiciales





La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) anunció que se plegará a la jornada nacional de lucha convocada por la Federación Nacional Judicial, miembro de base de la CTA. "Estamos convencidos de que toda acción que exprese el malestar de nuestro pueblo debe ser acompañada por el conjunto de nuestra sociedad", expresaron a través de un comunicado de prensa. En la misma línea plantearon: "Este sindicato considera legítimos los reclamos de las organizaciones convocantes en defensa de los trabajadores". En relación a "la preocupante situación que genera el proceso inflacionario en los magros salarios de los trabajadores argentinos", el sindicato sostuvo que acompañará todas las medidas de protesta que contemplen los reclamos genuinos de los trabajadores, en función de hacer valer sus derechos.





Una jornada con varias consignas