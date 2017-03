Los escolares podrán usar las tarjetas de 2016 hasta fin de abril

Debido al importante requerimiento para obtener el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná anunció ayer la prórroga de la vigencia de las tarjetas primarias y secundarias actuales hasta el 30 de abril.

"El BEGU es una política impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal para los alumnos de Paraná que concurren a establecimientos educativos públicos y públicos de gestión privada. Se había dispuesto que hasta el 31 de marzo se mantengan la vigencia de las actuales tarjetas pero ante la demanda registrada su uso se extiende hasta el 30 de abril", informó ayer el municipio.

La demanda para renovar la tarjeta de los estudiantes secundarios determinó que durante las primeras semanas del ciclo escolar se formaran extensas colas de personas que esperaban durante horas a la intemperie para hacer el trámite de la renovación, debido a que los turnos se otorgaban entre las 9 y las 9.30, ante lo cual había personas que llegaban con dos o tres horas de anticipación para conseguir su turno.

El lunes se habilitó un mecanismo para solicitar turnos por Internet, con la intención de descomprimir la espera; pero ayer se estaban otorgando turnos recién para los últimos días de abril. Los turnos se gestionan en el sitio www.tarjebus.com.

Ante esta circunstancia, los beneficiarios del boleto gratuito que no pudieron acceder a la actualización de la tarjeta debían hacer frente al pago del boleto general, cuyo valor es 7 pesos, lo que representa no menos de 350 pesos al mes por cada alumno Secundario. En realidad si el mes tuviera 22 días clases y ocho clases de Educación Física, que generalmente son a contraturno del resto de las materias, la necesidad de pasajes llegaría a 60 y el costo por alumno, a 430 pesos.

En este punto, surgió la duda respecto de cómo se financia el sistema, ya que la Municipalidad previó una partida de 6 millones de pesos para sostener el boleto desde el primer días de clases, y muchos de los usuarios recién a accederían al beneficio a fines de abril.

Ante la consulta periodística, desde la empresa se informó oportunamente que solo podían seguir utilizando la tarjeta del año pasado aquellos alumnos a los que les hubiera quedado dinero acumulado, y que en ese caso el boleto se descontaría al valor que tenía en 2016 el pasaje de los estudiantes secundarios de 1,75 pesos. Pero una vez agotado ese saldo la tarjeta no podría recargarse si no se había hecho el trámite de actualización. De hecho, en la mayoría de los centros de recarga de las tarjetas no se aceptaba que los estudiantes que tenían el plástico del año pasado les cargaran dinero, ya que ahora el pasaje es gratuito. La tarjeta tampoco funcionaba para acceder al boleto gratuito sin haber sido actualizada, trámite para el cual se requerían los mencionados turnos.

Por esa razón resulta confuso que se informe ahora de la "extensión" de la vigencia de las tarjetas de 2016 cuando, en realidad, no estaban funcionando.

La expectativa de los beneficiarios del BEGU que todavía no hicieron la actualización está centrada en saber si volverán a ser admitidas las tarjetas del año pasado hasta que se las renueve, y en todo caso, a partir de cuándo.