Los docentes esperan una nueva propuesta salarial para este martes

Luego del comienzo conflictivo del ciclo lectivo en la provincia de Entre Ríos, por el rechazo de los gremios docentes a la oferta salarial del 18% y el malestar por los descuentos aplicados por el Gobierno por los días de paro, que incluyó la instalación de la Carpa Docente frente a la Casa Gris y un acampe en el hall del Consejo General de Educación (CGE), el mes de abril deparó un espacio de acercamiento propiciado por el poder político, y que había sido largamente reclamado por las organizaciones gremiales del sector. En efecto, el 10 de abril se reabrió el diálogo en el Salón de los Gobernadores, aunque el gobierno planteó que recién iba a presentar una propuesta salarial cuando haya una definición respecto del fallo judicial que obligaba a la Nación a reabrir la paritaria nacional. Como sea, los líderes sindicales tomaron como un gesto que el Ejecutivo haya accedido a la demanda de que en la liquidación de abril no se descuenten los días de paro posteriores al 15 de marzo y que se liquide por complementaria la devolución de los días descontados por inasistencias.









La nueva reunión prevista para esta tarde concita nuevas expectativas en una semana que arrancó ayer con una movilización de la seccional Agmer de Paraná y la amenaza de volver a tomar el CGE.









***

Esperan que se rompa el techo













Agmer remarcó que el gobierno se comprometió a realizar una propuesta que supere el 18% que se había planteado en febrero, en tres tramos. "La expectativa es que esa propuesta aparezca mañana -por hoy-, que se avance con precisiones con respecto a la devolución de los días descontados por inasistencias, que es el problema que se generó con las liquidaciones de los haberes de marzo. La respuesta que también buscamos es con respecto a las resoluciones: les piden a los directivos una tarea como inaplicable, de sobrecarga de trabajo. No se puede cumplir, no por una cuestión de voluntad, si no porque no hay condiciones para realizarlo", afirmó el secretario gremial de Agmer, Manuel Gómez.





Serán los ejes del reclamo que llevará a la mesa de negociación el gremio mayoritario y que en sus fundamentos comparten el resto de las organizaciones. Otra de las demandas contempla la exigencia la reapertura de la paritaria nacional, se consignó oportunamente.





"De no avanzar en esta convocatoria a nivel nacional, el gobierno provincial manifestó que definiría la elaboración de una propuesta independientemente de lo que ocurriera a nivel nacional", evaluó Gómez.









***

Inquietud por los descuentos













Agmer Paraná, en su movilización de ayer hacia el CGE, denunció la falta de agilidad en la devolución de los días descontados por inasistencias. El dirigente de Agmer Central reconoció que se abonó el miércoles la complementaria que el Gobierno había anunciado el lunes. "En muchos casos hay diferencias importantes en lo que se depositó. Sobre el descuento que se hizo en su momento, ahora con la devolución se aplican los descuentos de ley, por lo tanto es un 20% menos de entrada en el líquido", aseveró.





El Frente Sindical Docente había advertido que hasta tanto no haya una respuesta a la demanda, continuará la instalación de la carpa blanca. En cambio si la propuesta se concreta, será evaluada por el conjunto de la docencia primero en asambleas, y se decidirá si es aceptada o no en Congresos.









***

Jornada de asambleas













Tal como lo resolvió el último Congreso Extraordinario de Agmer, mañana se realizará una jornada provincial de lucha, con asambleas de dos horas por turno en el marco Decreto 1318/96. "Esta jornada se inscribe en el plan de acción que se viene desarrollando para reclamar al gobierno nacional la inmediata apertura de la Paritaria Nacional y al gobierno provincial la devolución inmediata de lo descontado en el mes de marzo y la derogación de las resoluciones 2565/08 y 2566/16. Como oportunamente lo denunciamos, estas normativas, así como sus ampliatorias, son inaplicables y sólo cumplen fines persecutorios, como hoy se demuestra y en su momento fundamentamos", se indicó en un comunicado de prensa.





Esta instancia podría convertirse en un espacio de debate y análisis en caso de existir una nueva oferta salarial, teniendo en cuenta que el próximo congreso de la entidad está previsto "no más allá del 24 de abril".









***

Movilización en el Centro Cívico









Docentes nucleados en Agmer Paraná se movilizaron ayer y se advirtió a los funcionarios de Educación que podrían volver a la toma del CGE si no se practican las devoluciones de los descuentos por días de huelga, tal como se comprometió el Gobierno la semana pasada y si no se liquidan en forma correcta los sueldos.





El secretario general del gremio, Claudio Puntel, señaló a Radio 97.1 La Red Paraná de Diario UNO que, cuando se levantó la toma, se entendió como una conquista. "Entendimos que se había reafirmado lo que veníamos demandando y se había abierto el diálogo, por eso decidimos suspender la medida. El tema es que el miércoles se empezaron a devolver los descuentos pero en forma incompleta y, a este lunes -por ayer-, son muchísimos los compañeros quienes no han cobrado. Le deben marzo y abril", subrayó.









***

ATE Entre Ríos adhiere a un paro nacional









La seccional provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a adherir al paro nacional programado para mañana, en reclamo de "una paritaria nacional libre y sin techo; cese de los despidos; terminar con la precarización laboral; reincorporación de todos los despedidos; defensa del sistema público provisional; por el 82% móvil para los jubilados; cese de la judicialización de la protesta y el desprocesamiento de todos los luchadores populares". Para debatir el alcance de la medida se reunió el cuerpo de delegados de la ciudad de Paraná, para definir la metodología de la protesta.

En un comunicado se precisó que "la reunión giró alrededor de la importancia que tiene romper con el techo salarial que pretenden imponer las administraciones de Macri y de Bordet , para lo cual de se acordó la necesidad de hacer visible las protestas en cada lugar de trabajo".