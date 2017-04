Llamarán Rubén Alfredo Noble al salón del Instituto Audiovisual

El Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, inaugurará su nueva sede denominada El Galpón, ubicada en el predio de la Vieja Usina, de Gregoria Matorras 861 de Paraná. La actividad se llevará a cabo el jueves 20, a partir de las 20.30. En la oportunidad se presentarán las oficinas administrativas, las salas de edición y posproducción audiovisual, la cabina de grabación de audio, un espacio de exposición de arte y el Salón Estudio que llevará el nombre de Rubén Alfredo Noble. Además se descubrirá una placa en reconocimiento a la trayectoria profesional de casi 50 años de este fotógrafo y camarógrafo de la capital provincial.

"Es un homenaje para mí y para mi familia. Estamos muy agradecidos de que hayan pensado en mí para el nombre del Salón. Es un gran orgullo", dijo Noble a UNO.

Habrá que decir que la trayectoria de este profesional es enorme en la provincia, e inició en 1964 como iluminador. Sin embargo, contó que fue el 29 de abril de 1968 cuando agarró una cámara por primera vez. "Hace como 50 años y antes era todo manual, no había nada automático", agregó.

Noble describió que entonces, para filmar una nota tenían que cargar una cámara con 30 metros de película para logra solo dos minutos y medio de proyección. Cuando tenían que revelar perdían un metro de cada lado de la película porque se velaba.

"No es como ahora y entonces, ese 29 de abril llamaron al camarógrafo oficial para una nota y no estaba. El director dijo que se tenía que hacer igual y como yo tenía experiencia como iluminador, conocía el revelado y demás, me largué a filmar. Cuando vieron el resultado el camarógrafo oficial me dijo: 'Por ser el Día del Animal, está bien'".

Noble contó también que en una oportunidad, desde el Instituto Audiovisual preparaban un trabajo sobre las filmaciones suyas, pero de aquella época hay muy poco porque los archivos no les pertenecían y mucho se perdió con el paso del tiempo. De todos modos, dijo, está su testimonio y no es poco. Desde la inauguración del Túnel Subfluvial, pasando por la apertura de la Represa de Salto Grande, y hasta las construcciones de todos los puentes internacionales entrerrianos pasaron por el ojo y la cámara de Noble. Incluso los registros de la inundación de 1982, una de las más importantes de la provincia, fueron filmadas por este hombre. En ese último año, para poder trasladar las películas y que estas puedan ser transmitidas a todo el país, Noble debía llegar hasta Santa Fe en helicóptero de la cantidad de agua que había en la zona.

"Que me hagan un homenaje en vida es raro y lo tomé con mucha sorpresa. Lo que menos piensa uno es que lo van a tener en cuenta", agregó el hombre, emocionado.

Sus primeros pasos, los que dieron inicio a un extenso currículum, fueron en 1964 para Canal 7 de Buenos Aires. Entonces el camarógrafo era Alfredo Willimburg y Noble el iluminador. En aquel año registraban las actividades del vicepresidente de la Nación, Carlos Perete, ya que todos los fines de semana cumplía tareas en Paraná.

El jueves 20, en la presentación del salón del Instituto Audiovisual, mostrarán parte del potencial del flamante espacio, donde se podrá disfrutar de la muestra fotográfica denominada Un fresco abrazo de agua, del fotógrafo paranaense Gustavo Cabral, de una puesta de luces e imágenes y de la música en vivo del trío Rumor Litoral, integrado por Celia Martínez Bader (flauta traversa), Analía Bosque (acordeón) y María Eugenia Figueroa (guitarra).

Rubén Alfredo Noble fue concejal de Paraná por el Partido justicialista en 1999/2003. En la actualidad trabaja como reportero gráfico independiente y conduce tres programas de radio en FM San Agustín: Almorzando con tangos, Música y noticias y La música que usted quiere escuchar.