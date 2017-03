Libertador San Martín decidió "hablar de autismo" para elaborar estrategias

Este sábado 1 de abril a las 20, en el Salón Circular de la Terminal de Ómnibus, se dictará una charla donde los padres, con niños que padecen el trastorno, expondrán experiencias en primera persona.





La licenciada Mariela Molina, una de las disertantes, explicó de qué se trata el autismo y cómo se trabaja: "No es una enfermedad, es una condición y se denomina Trastorno del Espectro Autista (TEA). Aquellos que tienen este trastorno son niños que piensan, comprenden, expresan y comportan diferente. Esto no quiere decir que no pueden aprender, o que no se pueden relacionar. Existen diferentes estrategias para tratar el trastorno. Estas estrategias se elaboran a través de los equipos interdisciplinarios donde se hace un abordaje a la comunidad, la familia, los cuidadores y docentes".





Sobre el diagnóstico precoz que se puede realizar para trabajar más sobre los niños dijo: "La Sociedad Americana de Pediatría informa en qué etapas del desarrollo del niño se tiene que prestar atención: a los 9, 18 y 24 meses. Existen distintos métodos de evaluación para que los pediatras pueden realizar un diagnóstico. Pero no solo el pediatra puede notar estos signos, sino también la familia y la escuela. En el primer año de vida el niño tiene que tener contacto viusal. Es decir, yo miro a este niño y el me responde con la mirada, balbucea, dirige la cabeza hacia donde se emite un sonido y juega con objetos. El niño con autismo no muestra contacto visual, si toma un objeto no juega con él y no se relaciona con otro para establecer un vínculo".





"Actualmente se está realizando el diagnóstico despúes de los 4 años y esto es muy grave. Porque durante los primeros cinco años de vida es el lapso indicado para trabajar de manera intensiva sobre el desarrollo del niño", comentó sobre el trabajo actual del TEA.









Además aclaró cuál es el modo de trabajar con los niños con TEA, tanto en el nivel inicial como el primario: "El equipo interdisciplinario debe informar a la escuela cuáles serán los abordajes que se realizarán con el niño. Generalmente en el nivel inicial lo acompaña un acompañante terapéutico y en el nivel primario un acompañante pedagógico. En el nivel inicial, el asistente terapéutico trabaja en la conducta del niño en el jardin. En el nivel primario, al abordar temáticas más complejas y de aprendizaje, el acompañante pedagógico trabaja junto con la maestra para transmitir los contenidos mediante diversas estrategias".









Por último reflexionó sobre la importancia de la concientización y conociemiento del trastorno: "Hay varios niños con autismo en nuestra comunidad y no podemos hacer oídos sordos. Este año se convocó a los papás para que hablen ellos desde su experiencia. Es importante que se conozca sobre el tema, para generar inclusión. Desde el año pasado se viene trabajando sobre esta cuestión. Tenemos un lema que es Libertador San Martín habla de autismo".