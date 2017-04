Las variadas terapias alternativas proliferan y ganan más adeptos

Desde hace varios años las llamadas terapias alternativas comenzaron a expandirse y a generar mayor confianza en quienes intentan encontrar un camino más certero hacia el bienestar. Con una buena propaganda sobre sus resultados, fueron diversas las disciplinas que lograron eludir las objeciones de los detractores apegados de manera ortodoxa a las tratamientos occidentales convencionales y consiguieron mantenerse vigentes, más allá de las modas que solo atraen adeptos de forma temporal.





Como habitualmente la prosperidad de la demanda se vincula con la multiplicación de la oferta, en Paraná crecieron en los últimos meses las posibilidades para aquellos que quieren cultivar la serenidad necesaria que los aleje del estrés y de las enfermedades que este conlleva, y los acerque a esa idílica vida de plenitud y felicidad que en general la humanidad busca a lo largo de su historia.





Y en tiempos de mayor angustia y ansiedad, alimentadas por la exposición a estímulos adversos generados por los propios modos de vida que impone la sociedad actual, hay disciplinas para todos los gustos, e incluso para todos los bolsillos, que las redes sociales ayudan a expandir. La lista es extensa e incluye las sanaciones espirituales o con energía aqualead, las constelaciones familiares, el temazcal, la gemoterapia, las flores de Bach, la respiración ovárica, la aromaterapia, el chamanismo, los registros akáshicos, los chamanes, la meditación, el mindfulness, el yoga, el reiki, la reflexología, y muchas otras formas que llenarían la hoja al enumerarlas. "Creo que lo que se busca es lo que las terapias tradicionales no pueden darle. La gente se pregunta el porqué de muchas cosas que le ocurren y busca una respuesta entre estas opciones", opinó Alejandro, quien participa en algunos movimientos e investiga sobre el tema.





En referencia al auge actual de las terapias alternativas, Silvia Malaquín, reikista desde hace 20 años, refirió: "La gente está redescubriendo otro tipo de energía y está en una búsqueda. Antes no tenía esa posibilidad porque no había tanta información y se creía que era brujería, o había mucho pudor o preconceptos sobre una disciplina que no se conocía tanto. En cambio, hoy en día y en un mundo tan convulsionado, uno busca ese tipo de cosas". Y sobre los beneficios de la disciplina que practica, sostuvo: "El reiki armoniza emocional y psicológicamente, ayuda a encontrar el propio eje y equilibra las energías".





Por su parte, el parapsicólogo Gustavo Fernández, quien es un pionero en la provincia en experiencias holísticas, como él propone llamarlas, analizó: "Hay un crecimiento cuantitativo auspicioso de personas interesadas en esto en todo el mundo y es una señal de alerta en la medicina convencional alopática, pero a la vez hay un crecimiento cualitativo. Por lo general la gente que se acerca a esta experiencia no lo hace por superstición, por ignorancia o por falta de formación o información, sino por el contrario, tienden a ser profesionales universitarios o con una formación más prolija en los cultural".





"Decirles terapias alternativas es políticamente correcto, pero quienes están en estas medicinas saben que hay abordajes que son compatibles con otros tratamientos tradicionales y otros que no, ya que se considera que el abordaje tradicional muchas veces es agresivo, es químicamente artificioso, y las medicinas holísticas lo que buscan precisamente es reestructurar el equilibrio de salud perdido desde un marco y desde herramientas y técnicas lo más naturales posibles. Y llamarlas complementarias de alguna manera subordina estas terapias a otras", aclaró, y explicó: "La expresión holística viene del griego 'holos', que significa 'todo', y tiene que ver con el concepto filosófico de que no puede haber salud física si no hay salud psicológica, emocional y espiritual".





Por último, Fernández comentó que desde hace un tiempo el interés por estas disciplinas se extendió a espacios universitarios y sociales preponderantes: "En Chile las terapias holísticas, de acuerdo a las medicinas ancestrales indígenas y respetando la identidad originaria, están incorporados a la medicina publica y tienen cabida en los hospitales; en México son enseñadas con grado académico y en España también; existen avances en materia legislativa en Uruguay, y en Argentina hay muchas formaciones alternativas, como la homeopatía, la acupuntura y especialmente la medicina ayurvédica, que están creciendo mucho en los últimos años y tienen un espacio curricular en las carreras de Medicina".













***

La búsqueda de un sentido de la existencia













Consultado sobre la mayor adhesión por las terapias alternativas que se advierte en la actualidad, el licenciado en Psicología Sebastián Sigal reflexionó: "Hay un auge porque hay una carencia espiritual, producto de la crisis de las religiones tradicionales, y por lo tanto una búsqueda por encontrar algún sentido a la existencia. Esto es lo que buscan las personas que tratan de paliar un dolor, un sufrimiento, y muchas veces las terapias alternativas, dependiendo cuáles, tienen resultados".

Acto seguido, señaló: "En este intento por sentirse mejor existe una demanda por encontrar esa respuesta que buscan de manera rápida. Aunque ayuden o no, este tipo de terapias por lo menos les genera la fantasía o la expectativa de que se van a sentir mejor y van a resolver algunas cosas con menos esfuerzo y relativamente rápido".

El profesional aclaró que "dentro la psicología hay líneas muy ortodoxas, muy estrictas y hay una serie de corrientes que rozan con los alternativo; hay un área de transición en algunas de ellas", e indicó que hay seguidores y también detractores de estas disciplinas menos convencionales: "La psicología, la medicina formal, lo llamado científico, siempre va a ser menos discutido. Lo que yo creo es que tanto en lo alternativo como en lo formal no hay soluciones mágicas a problemas históricos ni a esa búsqueda de sentido. En cualquier terapia y tratamiento hay que pasar un proceso, requiere un esfuerzo, hay cosas que se van a tener que sacrificar. Nada es mágico", sostuvo.

En este aspecto, Gustavo Fernández también opinó: "La gente busca una solución mágica en todas las disciplinas. La busca en el psicólogo, de quien espera un consejo que le acomode la vida y le devuelva la pareja perdida; en el médico, cuando va con un dolor de hígado pero ya de entrada quiere que le dé una pastillita que le solucione todo". Y concluyó: "La actitud del pensamiento mágico no pertenece a un segmento de la población, sino que es innato a la naturaleza humana".