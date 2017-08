Las jugueterías abrirán también el domingo para poder vender más

El domingo se celebra el Día del Niño y si bien el movimiento comercial fue dispar hasta ahora, los propietarios de las jugueterías en Paraná esperan una mayor demanda cuando se acerque la fecha. Confiados en que se incrementarán las ventas, luego de haber superado el clima eleccionario previo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que mantuvo dispersa a la clientela, abrirán el sábado en horario extendido y el domingo al menos medio día.

La fecha coincide con un fin de semana largo y hay buenas expectativas, aunque algunos admiten que postergar tanto esta celebración a veces afecta la asiduidad de público, debido a que a esa altura del mes mucha gente ya no cuenta con efectivo para gastar en un regalo. Sobre este punto, Yanina Ortiz, referente de un local del rubro situado en al Peatonal, sostuvo: "Se fue cambiando de fecha. Tradicionalmente era el primer domingo de agosto, después se lo pasó al segundo, y finalmente se movió al tercero por decisión de la Cámara Argentina del Juguete. Pero es un poco complicado vender más por la fecha, ya que se acerca a fin de mes". No obstante, aclaró a UNO: "De todas maneras, lo tomamos como el Mes del Niño, ya que muchos abuelos todavía se rigen por el primer domingo y hacen sus regalos, y algunos papás por el segundo".

Ortiz comentó que la gente va comprando a medida que puede, y que desde principios de mes hasta la semana pasada se vio más efectivo. Sin embargo, actualmente se está usando más la tarjeta de crédito para abonar las compras de los juguetes que los niños recibirán el domingo. Lo que tiene más demanda, sobre todo si los chicos tienen la posibilidad de elegir lo que ellos quieren, son los juguetes importados que se ven en las publicidades televisivas. "Los juguetes tradicionales ya no van más", aseguró, y detalló: "Lo que se vende en esta temporada son los Sylvanian, que es una familia de conejitos y de animales en general que tienen sus casitas, sus baños, su dormitorio; eso está a full para las nenas. También todo lo que es Masha y el Oso, que está saliendo mucho tanto para nenas y varones, y lo que son los Héroes en Pijamas, que son los nuevos personajes que eligen los chicos".

Sobre los precios, aseguró que no hubo un aumento sustancial respecto al año pasado, sobre todo en lo que se refiere a productos nacionales. En cambio, en los que vienen de afuera sí hubo incrementos. No obstante, aseguró que la suba promedio fue entre el 10% y el 20%. "Nosotros tenemos juguetes didácticos o muñecos que arrancan van desde los 50 pesos en adelante y los más costosos llegan hoy en día a 4.500 pesos aproximadamente, que son los de la línea de Playmobil, que tienen algunas funciones con movimientos. Son los llamados juguetes interactivos, con lo que los chicos juegan y el juguete les responde. Pero hay una amplia variedad de precios, para todos los bolsillos", indicó.

La mayoría de los importados proviene de China, aunque algunos tienen licencia en otros países, ya que en los últimos años los asiáticos se especializaron en la fabricación de este tipo de productos para tener mayor competitividad y se ganaron la confianza de las marcas.

En alusión a las opciones fabricadas en el país, comentó que la industria nacional se destaca en la líneas de bebotes: "Los Yoly Bell, que han cambiado la presentación y ahora vienen con una caja muy linda son lo que más buscan las nenas. Para varones hay Rasti o ladrillos para apilar. También hay muy buenos juegos de mesa", dijo.

Celeste Ortiz, su hermana, comentó que el gasto promedio para el regalo del Día del Niño oscila entre los 200 y los 1.000 pesos. "La mayoría de las veces eligen los chicos, y sino los padres les compran lo que pueden, porque por ahí piden los juguetes que se ven en televisión y son más caros", explicó.

Ubaldo Andino, quien trabaja en otro local céntrico, coincidió en que la semana anterior fue muy tranquila en cuanto a ventas, y opinó: "Se vende, pero no lo que se espera. Las expectativas están puestas en este fin de semana. Por ahora la gente viene, mira, pregunta, averigua precios, sobre todo de los productos que se ven en televisión".

"Se está viendo bastante efectivo ahora, porque hay gente que recién ha cobrado, y además porque muchos tienen las tarjetas al límite y compran según lo que dé el bolsillo. Los que todavía tienen margen aprovechan los jueves, viernes y sábados a adquirir los juguetes con los programas Ahora 12 y 18".

Por su parte Ludmila, empleada de un negocio de juegos electrónicos y productos afines, comentó que lo que más se están vendiendo son consolas y juegos para los chicos. "Las consolas arrancan en 1.500 pesos, hay unos parlantes muy lindos que también se están vendiendo, desde 500 pesos en adelante; los juegos también están en ese precio aproximadamente", dijo, y agregó: "Otro producto que tiene mucha salida son los spinners, que se pusieron de moda y vienen con luces, con bluetooth para escuchar música, camuflados, flúo y otras variantes. Los comunes cuestan 190 pesos y de ahí hay toda una gama de precios. Los que tienen bluetooth por ejemplo, arrancan en 390 pesos".

Los celulares y accesorios también tienen bastante demanda para esta fecha, según indicó, y en este rubro muchos clientes aprovechan los planes en 12 y 18 cuotas para llevarse algo de mayor valor.

Por ahora hay buenas expectativas, y mantienen la esperanza de revertir el resultado de las ventas en 2016, cuando en las jugueterías hubo un leve incremento en las ventas del 2,1%, pero en el resto de los rubros cayeron, alcanzando un descenso del 5,2% respecto al año anterior, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Un sector muy afectado por la venta ilegal

Paralelo a las ofertas que lanzan los propietarios de las jugueterías locales para poder vender más en esta fecha especial en que se celebra el Día del Niño y hacer una diferencia, proliferan también las ventas callejeras que se hacen de manera informal e ilegal en la peatonal San Martín, que afectan notablemente al rubro.

Cercanos a la plaza 1° de Mayo y sobre la misma Peatonal San Martín, los manteros exponen diversos artículos, incluso muchos que tienen movimientos y son interactivos, a un costo sensiblemente menor que el que se encuentra en los negocios, aprovechando el intenso flujo de gente que circula para ofrecer su mercadería. "Nos afecta mucho, porque un producto al que nosotros lo tenemos que vender a 220 pesos, ellos lo ofrecen a 100. Lo que pasa es que no pagan ningún tipo de impuestos", señaló un comerciante, que prefirió el anonimato para opinar sobre este tema puntual. A su vez, fustigó: "La Municipalidad no realiza los controles que debería para evitar este tipo de situaciones. En estos días los inspectores ni aparecen para frenar las ventas ilegales.

Además de las denuncias que frecuentemente realizan desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete señaló hace un par de meses que, en el caso de los spinners, el 95% de los que se venden en el país son "truchos", y advirtieron que los juguetes ilegales pueden ser peligrosos para la salud, ya que no son sometidos a controles de calidad que determinen que no son tóxicos y que son aptos para niños.