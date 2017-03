Las dificultades del Peronismo frente a la campaña

Carlos Matteoda De la Redacción de UNO cmatteoda@uno.com.ar

Las listas de candidatos a diputados nacionales deben inscribirse en junio. Ya casi en abril, el oficialismo entrerriano no termina de pulir la estrategia de acumulación electoral. Todos los dirigentes peronistas saben que es necesario ganar para seguir teniendo peso frente al macrismo nacional y expectativas para 2019, y todos saben que habrá que taparse la nariz si hace falta para confluir en una propuesta amalgamada. Las listas de candidatos a diputados nacionales deben inscribirse en junio. Ya casi en abril, el oficialismo entrerriano no termina de pulir la estrategia de acumulación electoral. Todos los dirigentes peronistas saben que es necesario ganar para seguir teniendo peso frente al macrismo nacional y expectativas para 2019, y todos saben que habrá que taparse la nariz si hace falta para confluir en una propuesta amalgamada.

A diferencia de 2015, nadie -o casi nadie- cree que una derrota pueda sacar de la cancha a adversarios molestos. Si se pierde, pierden todos. La dirigencia parece aceptar de manera generalizada esta situación. Y tal vez por eso, también a diferencia de otros momentos, la danza de nombres no resulta tan significativa.

El tema es cómo convencer a los entrerrianos de acompañar la propuesta peronista. Una mirada exitista -y por ende peligrosa- es la de pensar que el macrismo hace la campaña, que la situación económica, el trato a los docentes, las provocaciones (del tipo de los diputados nacionales) bastan para que el voto de censura favorezca al peronismo en una elección que parece destinada a nacionalizarse.

Ese planteo peca de un insalvable optimismo. Nada es tan sencillo. Debe el peronismo aglutinar a la mayor cantidad de expresiones posibles. Por estas horas se habla bastante de cómo sumar al sector que lidera Jorge Busti. Lo cierto es que el exgobernador le ha tirado numerosos centros al peronismo formal presidido por Gustavo Bordet, quien le retribuye con un trato distinguido, a tono con la trayectoria del exmandatario. Por ahora eso.

Este fin de semana, durante el importante acto que Busti encabezó en Concordia por el 24 de Marzo (tal vez la única convocatoria exclusivamente peronista que se haya realizado), explicó que él no es candidato a nada. No hace falta que nadie le explique a Busti que el principal aspecto a definir no es el nombre del postulante, al menos en este momento; pero que no quiere "listas de iluminados" sino un sistema de elección democrático.

El bustismo tiene una mirada crítica de la gestión de Macri. Eso está claro. También la tienen los sectores más cercanos al kirchnerismo, que representan también un sector muy importante del peronismo a reunir. Si se toman como referencia las encuestas en Buenos Aires, sabiendo que Entre Ríos suele ser una expresión muy parecida a la del electorado bonaerense, es fácil advertir el crecimiento del sector K en la intención de voto. Lo que no está del todo claro es cómo contener a esa porción del peronismo bajo el mismo paraguas de los que apuntalan una mirada amigable con el macrismo.

En este sentido es conocida la preocupación del oficialismo por el impacto que hacia adentro del PJ genere esa cercanía institucional con el macrismo. El motivo de preocupación no es por la necesaria relación de cooperación entre los gobiernos nacional y provincial, que si se lleva adelante en buenos términos, mejor aún; sino por el desarrollo de posturas desde el macrismo que resultan al menos incómodas para el peronismo entrerriano.

Estas situaciones vienen habitualmente de la mano del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien ejerce una preponderancia política pocas veces vista en la provincia para un funcionario nacional. Incluso a Frigerio el peronismo le pasa por alto algunos detalles. El "gran aliado" del intendente concordiense Enrique Cresto sostuvo por ejemplo, en esa ciudad, al entregar aportes a los clubes económicos de 50.000 pesos a clubes deportivos, que era la primera vez que se realizaba un aporte de este tipo, siendo que la ley deporte en la provincia lo contempla desde hace muchos años.

El tema de fondo no es el error, o la repetición de errores de Frigerio; sino cómo la situación ubica a los peronistas en campaña; con un gobierno nacional que demanda gestos de acompañamiento político e institucional; pero que a la vez bordea la desconsideración con los gobernadores peronistas (por caso, la expresión de la vicepresidenta Gabriela Michetti diciendo que iban a sumar a Bordet -gobernador y presidente del PJ- a Cambiemos) y especialmente un resultado de gestión en la cual los gobiernos peronistas siguen siendo perjudicados en el manejo de recursos, sobre todo si se compara esos resultados con los obtenidos por los del mismo signo del gobierno nacional.