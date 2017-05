La UCR criticó a la Provincia por su "dependencia" de la Nación

"Entre Ríos es tierra de oportunidades y tiene todo para ser una gran provincia. Sin embargo la reiteración de los sucesivos gobiernos del Frente para la Victoria-PJ hoy nos hace tocar fondo. El gobierno provincial carece de iniciativa propia y se convirtió en un apéndice dependiente del Gobierno Nacional o de la toma de endeudamiento externo", señalaron los radicales, cuyos legisladores en la Cámara de Diputados no acompañaron la semana pasada el proyecto que autoriza a la Provincia a tomar un crédito por 4.000 millones de pesos que tiene como principal objetivo refinanciar deuda que tiene vencimiento a corto plazo y elevados intereses.

"En vez de un gobierno ejecutivo los entrerrianos tenemos un gobierno gestor de deuda que solo permite esconder los errores de las anteriores administraciones sin concretar modificaciones de fondo en una matriz de ejercicio del poder que aún sigue vigente", indicó el documento difundido al finalizar la reunión. Los radicales sostuvieron que la provincia "carece hoy de todo tipo de autonomía económica y política y no encuentra otro rumbo que no sea el de hipotecar el futuro de todos los entrerrianos y del próximo gobierno que, se avizora, será de diferente signo al que gobernó en los últimos años". "Los radicales de Entre Ríos, reunidos en Colón y convocados en reunión de Comité Provincia, queremos alertar que estamos en un camino sin salida y que no podemos seguir tomando más deuda para pagar deudas. Rechazamos, en consecuencia, la autorización concedida por la Cámara de Senadores para tomar un crédito de 4.000 millones de pesos, ya que eso, como dijimos conspira contra el futuro".