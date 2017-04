La semana próxima comenzará el pago a docentes cuyos haberes habían sido mal liquidados

A fin de dialogar sobre la situación que se planteó respecto de los descuentos a los docentes, el ministro de Economía, Hugo Ballay, mantuvo un encuentro este miércoles con senadores del FPV. Se informó que los docentes tendrán una nueva vía para efectuar reclamos por inconvenientes a través de la página del SAGE.





Se ratificó además que esta situación se generó porque la información para efectuar las liquidaciones no fue remitida a tiempo. Las diferencias de haberes se comienzan a abonar por planilla complementaria la semana próxima. La primera etapa se liquida el lunes para estar disponible en los cajeros el miércoles.





En ese marco, el Consejo General de Educación informó que se ha implementado un canal de comunicación directo y personal para efectuar los reclamos por liquidaciones de haberes.





El mismo se encuentra disponible en la página del SAGE y con usuario y clave, cada docente puede entrar para completar en el formulario con el reclamo que desea efectuar y luego en el mismo espacio se le proporcionará la respuesta a lo requerido.









• Los pasos





1 - Ingresar al SAGE con usuario y clave





2- (LUP) Legajo Único Personal





3- Legajo Agente





4- Por el DNI y dar enter.





5- Cliclear en el DNI que se muestra





6- En el menú superior hacer doble clic en liquidaciones





7- Luego en reclamos





8- Y por último ingresar: "Acá se podrá detallar los motivos del reclamo".













Para ver la respuesta solo cambia el punto 8 que se debe entrar en consultar-responder ahí podrá ver la respuesta al reclamo. Aquellos que aún no posean clave habilitada podrán solicitar la clave ingresando en la página del SAGE en: 1- Menú 2 - Solicitud de Usuarios.





Y completando los datos que ahí se indican, se le enviará en forma automática la clave para que pueda entrar al SAGE y realizar el reclamo que necesite.













• La "responsabilidad" de los directivos, según Giano.





Luego de la reunión, el senador y presidente del Bloque de Senadores del FPV, Ángel Giano, explicó que "del bloque de Senadores del Frente para la Victoria pedimos esta reunión al ministro para escuchar la situación que se dio respecto a los descuentos a los docentes".





Al respecto, dijo que "Ballay nos explicó claramente las distintas situaciones que se fueron dando, nos pidió que le alcancemos los casos particulares para su evaluación y nos dijo que la decisión del gobernador Gustavo Bordet es que cada docente pueda, a través de su clave y usuario, hacer el reclamo, cada director de escuela en la provincia podrá enviar rápidamente quiénes asistieron a trabajar y quiénes no y, obviamente, el gobierno de la provincia por complementarias la semana que viene estará abonando a aquellos docentes a los cuales, por una información que no llegó a tiempo, no se les pudo pagar".





El senador explicó que "había una clara responsabilidad de los directores de escuelas de informar antes del día 16 de cada mes quienes habían ido a trabajar y quienes no los días de paro. Eso se hizo posteriormente y esa fue la razón de los descuentos y reclamos".





"Esto se va a solucionar a través de esta metodología para que los docentes entrerrianos puedan solucionar su situación. Y los senadores, en cada departamento explicaremos esto también", afirmó Giano. Y agregó que "si hay errores puntuales, los traeremos para planteárselos al ministro y su equipo porque ya no es el CGE el que liquida sino que está desde hace unos meses centralizado aquí en gobierno".













• Cantidad de escuelas que no informaron asistencia





Por otra parte, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Hacienda, las liquidaciones de cada mes se cierran al día 16. Por ello, hubo casos de escuelas que a esa fecha del mes de marzo, no habían informado datos de asistencia, por lo cual, se les efectuaron los descuento a todos docentes.





La información se detalla a continuación:





Cantidad de escuelas que no informaron y se les descontó a todos los docentes:





Día 6, cantidad: 1181





Día 7, cantidad: 1179





Día 8, cantidad: 1160





Día 9, cantidad: 1144





Día 10, cantidad: 1166





Cantidad de escuelas que informaron al menos a un docente el dato de asistencia después del 15:





Día 6, cantidad: 516





Día 7, cantidad: 557





Día 8, cantidad: 626





Día 9, cantidad: 690





Día 10, cantidad: 816





Cantidad de escuelas que informaron asistencia después del 15:





Día 6, cantidad: 5845 agentes





Día 7, cantidad: 8136 agentes





Día 8, cantidad: 8758 agentes





Día 9, cantidad: 9927 agentes





Día 10, cantidad: 11689 agentes. (APFDigital)