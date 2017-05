La increíble historia de un joven que en tres minutos cumplió su sueño

A las 15 del lunes, Juan Bustamante ingresó al quirófano. La operación que esperó durante toda su vida duró no más de tres minutos. Así es la tecnología. Para poder llegar a la intervención, al no tener trabajo lanzó una campaña solidaria, una rifa de 100 pesos que vendió y que sorteará el 3 de junio. A las 21 de ese mismo día pudo ver por primera vez una película subtitulada sin lentes.









El 2 de mayo UNO dio a conocer su historia, una que encontró eco de manera rápida gracias a la solidaridad de decenas de personas que no dudaron en darle una mano. Ojos para Juan, se llamó la campaña y ahora habrá que decir que Juan consiguió lo suyo. Si algo le sobra a Juan Bustamante es iniciativa y esperanza. Sin lentes, prácticamente no podía ver nada por una enfermedad que le detectaron a los 14 años. Este joven hoy tiene 35. La operación que se realizó fue muy costosa y luego de estudios recién el lunes pudo hacerse la intervención.









La cirugía Refractiva (PRK) que se practicó tuvo un costo de 25.800 pesos por ojo; más 2.000 de estudios previos. Esto dio como resultado 53.600 pesos que el paranaense, en su mayoría, logró gracias a la ayuda de todos.

















Su enfermedad le generaba miopía y astigmatismo; en palabras simples, es una degeneración en el ojo que se lo dejaba como una pelota de rugby. Hasta el lunes, necesitaba 9 grados de aumento en cada cristal de los lentes; desde entonces, ni bien se corran las nubes, podrá mirar hasta la Luna.









La cirugía fue con láser y ayer, ya más tranquilo, Bustamante quiso agradecer a todas las personas que colaboraron con la compra de los bonos y lo ayudaron. Dijo a UNO: "El lunes, después de tanto esfuerzo y la ayuda de tantos, me pude operar con un total éxito gracias a Dios, a mi familia, a los medios, el Centro de Veteranos de Malvinas, a Elda Ortega, Mauro Barzola, Liliana Ozuna, María Laura Paredes, Patricia Piérola Somer, Élida Zapata, Daniela Priffgner, Lorena Muñoz, David Tortul, María Laura Rodríguez, Coly Serrano e infinidad de personas que me ayudaron, y un especial agradecimiento al Pablo Lódolo y su equipo de profesionales por tan buena labor, que ahora me permitirá tener una mejor calidad de vida".