La importación porcina se duplicó y afecta al sector en la provincia

Las cuentas claras: entre enero, febrero y marzo ingresaron al país 10.419 toneladas de carne porcina. En 2016 la cantidad en ese mismo período fue de 5.299; en 2015 fue de 2.088, cinco veces menos que ahora. El hecho preocupa y afecta al sector entrerriano, el cuarto productor en el país.

Juan Pablo Cerini es el presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) y dijo a UNO: "En los últimos meses se ha acelerado la importación de la cantidad de kilogramos de carne de cerdo. La mayoría es proveniente de Brasil. El hecho genera una mayor oferta en el mercado y hace que la demanda se satisfaga más rápidamente".

El referente del sector porcino explicó que por el momento, el hecho no se ha traducido directamente en el precio. "No ha bajado abruptamente, aunque todavía estamos saliendo del verano, que es cuando el precio todavía es más elevado", agregó. Dijo que el animal tiene su estacionalidad. Desde agosto y setiembre el precio comienza a subir y recién en marzo inicia su descenso; llega a junio y julio con el más bajo del año. "Todavía el animal en pie está estable, parecido a febrero, con algunos centavos menos", manifestó Cerini, y al parecer esa es una de las preocupaciones y que afecte al sector en el mediano plazo. "Sin dudas, la mayor oferta genera que el precio baje. Lo que decimos es que la línea de gobierno tendiente a las importaciones no la podemos cambiar y ya sabíamos que esto podía pasar. Lo que pedimos son algunas medidas para la igualdad de condiciones, para poder competir con la carne brasileña".

Entre otras acciones de gobierno señaló que en Brasil los productores tienen ventajas veterinarias con productos que en Argentina no se pueden utilizar. Además, en el país vecino tienen mejores costos productivos por la matriz de trabajo. "En Brasil las empresas son muy grandes y al estilo de cooperativas, más parecido al sistema de integración que tienen los frigoríficos de pollos de Argentina", sostuvo. En definitiva solicitan medidas que protejan la producción local y nacional.





Niveles y condiciones

Es cierto que ante la carne de Brasil que llega siempre congelada, la calidad de las carnes entrerrianas son superiores y sus buenas condiciones se pueden garantizar. Sin embargo, la embestida de los productos importados también tiende a imponerse a la larga. "Las condiciones de la política del Gobierno las marcó en su campaña y por eso es que necesitamos de esas medidas que nos permitan condiciones de igualdad frente a la competencia. Necesitamos que se generen esas condiciones", reafirmó el titular de Capper, y agregó: "Entre Ríos tiene niveles muy elevados de eficiencia con granjas donde muchas de ellas son nuevas. Por eso los niveles sanitarios son importantes y hacen a que sea una provincia competitiva. Eso no quita que el costo argentino esté más elevado que otros".

En Entre Ríos, la porcina no es la única producción que se ve perjudicada por las importaciones. También ocurre con los cítricos y con el sector avícola.

En la provincia se estima que son 200 los productores de carne de cerdo con establecimientos de diferentes tamaños. Además se calcula que hay unas 20.000 cerdas madres y es lo que define la magnitud de cada granja. Un establecimiento mediano tiene 250 madres en producción. Cada madre tiene 30 animales por año.

La provincia se encuentra entre las principales del país en la producción de carne porcina y en los últimos años ha dado un salto importante en la cantidad de cabezas y toneladas generadas, como así también en el aumento del consumo (Ver La cuarta productora). Habrá que ver si el sector es escuchado y aparecen las medidas que ayuden a competir en igualdad de condiciones.





La cuarta productora

Que Entre Ríos sea la cuarta productora de carne porcina lo certifica la caracterización que realizó del sector: la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Según el informe, la producción de cabezas de Entre Ríos en 2016 representó el 7,81% de las que hubo en todo el país, con 271.741. Por encima de la provincia solo se encuentran Santa Fe con el 20,61%, Córdoba con el 26,72% y Buenos Aires con el 29,64%. El consumo aumentó un 10% entre 2015 y 2016, y hay quienes sostienen que esto se dio gracias a la suba del precio de la carne vacuna, entre otros factores. Entre junio y diciembre se produjeron en Entre Ríos 23.710 toneladas de carne de cerdo. En cuanto a la faena, en 2015 se contabilizaron 150.188 cabezas contra 216.146 de 2016, con lo cual en un solo año aumentó un 43,92% en Entre Ríos. A juzgar por los números, tanto en la provincia como en el país, el sector está en crecimiento y ha dado saltos. Preocupa que las importaciones lo afecte, como ya ha ocurrido con otras producciones .





La cuarta productora