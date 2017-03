La escuela Félix Garcilaso inicia las clases sin agua potable, con aulas sin luz y pastizales altísimos

Este viernes la escuela Nº 211 Félix Garcilazo cumple seis años de su inauguración y lo festeja en medio de pastizales que alcanzan el metro sesenta, mochilas de baños rotas, agua contaminada y seis de las 12 aulas sin energía eléctrica, por una fase en cortocircuito.

Las autoridades educativas plantearon con tiempo la situación a la dirección Departamental de Escuelas de Paraná y hoy, con las horas contadas para el inicio del ciclo lectivo, reiteraron el pedido para que el establecimiento esté en condiciones para recibir a sus alumnos. De no tomarse las medidas de higiene básicas, los papás serán notificados sobre el estado en que está la institución y cada cual definirá si llevar o no sus hijos a clases.





En el edificio ubicado en calle Vivanco casi avenida Jorge Newbery funcionan dos escuelas, la primaria Nº 211 Félix Garcilaso y la secundaria Nº 82 Liga de los Pueblos Libres. La matrícula de la escuela 211 alcanza los 240 niños y un número similar de alumnos concurren a la secundaria, por lo que más de 500 chicos asisten a diario al lugar. La escuela lleva el nombre de su principal impulsor, Félix Miguel Garcilaso, quien falleció hace ya varios años.





"Así como está hoy la escuela, no están dadas las condiciones para iniciar el ciclo lectivo", indicó a UNO Amalia López, directora de la primaria. "El agua potable está contaminada, esto fue advertido durante el período de recuperatorio. Además de un gusto feo, hubo chicos que se enfermaron de la panza, así que en caso de no limpiarse las cisternas y el tanque, tanto alumnos como docentes deberíamos venir el lunes con botellas de agua de nuestras casas. No contamos con los medios económicos para colocar un dispenser", explicó. Además, los depósitos de los dos baños están rotos hace ya dos años.





Este viernes por la mañana, las autoridades de la dirección Departamental de Escuelas de Paraná se comprometieron con la docente a enviar personal para antes del lunes se limpien tanques y cisternas y se desmalece el lugar, en el que se han encontrado roedores y alimañas. En cuanto a la falta de energía eléctrica en seis aulas, indicaron que se solucionará en el transcurso de la semana que viene.





La problemática no es nueva. En 2016 las madres de los niños de primer grado se ofrecieron voluntariamente para asear el establecimiento. En otras ocasiones, personal de la cuadrilla municipal de la Unidad 4 colaboraron.