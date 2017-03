La entrerriana que llegó a pesar 130 kilos y adelgazó 60

Antonella nació en Gualeguaychú el 22 de septiembre de 1979. Hoy tiene 37 años y marca la fecha de la operación -el 29 de septiembre de 2014- como su segundo nacimiento. "Bajé 60 kilos y mi vida cambió. Volví a creer en el amor, hago deportes, aprendí a valorarme y, sobre todo, a no callar nada. Lo resumo en una palabra: "Resiliencia", que me tatué en el cuerpo hace dos años.

Cambió sus hábitos de vida, incorporó disciplina, aprendió a confiar en sus afectos y a escuchar su cuerpo. Hoy está embarazada de 4 meses y está por cumplir el sueño de formar una familia, una realidad con la que antes ni podía soñar. Fuente: (La Nación).-

Sin embargo, cuando llegó a su casa, se sacó la remera, las calzas y se paró frente a un espejo. La imagen que le devolvió no le gustó nada. ¿Esa era ella? ¿Hacía cuánto tiempo no se observaba? Se secó las lágrimas, se cambió lo más rápido que pudo, agarró el teléfono y llamó al centro de salud para concertar la segunda entrevista.

Antonella le corto. Estaba indignada. ¿Por qué su hermana le hablaba así? ¿Tan grave era su imagen? ¿Tanto tenía que adelgazar? "Hay mucha gente que pesa 130 kilos -pensó- No es para tanto". Ella no registraba los kilos, ni los trastornos de salud que ya tenía, ni el cansancio que le generaba estar de pie más de una hora.

Antonella siempre fue "rellenita", pero haciendo deporte y una rutina de alimentación sana logró mantener un peso saludable hasta el momento de casarse.

A los 26 años se casó muy enamorada con su novio de la facultad. Sin embargo, el amor se diluyó enseguida y ambos se dieron cuenta que no se complementaban como pareja ni tenían proyectos en común. "El destrato y el desprecio -dice Antonella- eran constantes y en vez de hablar con mi familia y mis amigos, que pensaban que éramos la pareja perfecta, comía. Lloraba y comía. Me angustiaba y comía. Me encerraba y comía. Todo el día comía. Comía para no hablar".





Un día, después de mucha terapia, dijo basta y se fue del departamento con lo puesto. Con mucho dolor decidió soltar todo lo que le hacía mal y empezar a cuidarse.

Fueron siete años de angustia que se tradujeron en 130 kilos. O más. Porque 130 es lo que marcó la balanza esa última vez que juntó coraje y se pesó. Y eso, fue mucho antes de que decidiera enfrentar su problema.