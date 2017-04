La diputada Ayelén Acosta resaltó la llegada del presidente Macri a Paraná

Con el título "Visita de Mauricio a Paraná" la joven diputada provincial de Cambiemos, Ayelén Acosta, subió dos fotos a su cuenta de Facebook y escribió un fragmento de las respuestas del presidente Maurico Macri a la prensa.





"En su recorrida por nuestra ciudad, el Presidente Mauricio Macri nos dejó un mensaje importante y una lucha que debemos enfrentar día a día", redactó en la introducción y luego reprodujo las palabras del presidente: "Es obvio que tenemos un problema de calidad de la educación pública argentina. Claramente no hay igualdad de oportunidades si no hay educación pública de calidad. El principal desafío que tenemos por delante es decirnos la verdad, poner el problema sobre la mesa y empezar a resolverlo. Los problemas no se resuelven escondiéndolos debajo de la alfombra".





Luego resaltó que "Mauricio" como le dice al presidente de los argentinos se reunió "con Cielo, una camionera, hija de camionero, quien le contó que son muchas las mujeres que aceptan el desafío de recorrer el país. Mujeres que marcan la diferencia en un contexto mayormente de hombres, lo que demuestra que si se quiere se puede", sentenció.





Hoy circuló un video de WhatsApp en donde editaron las palabras del presidente Macri con las imágenes que se vivían en las inmediaciones del aeropuerto de Paraná.