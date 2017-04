La Costanera y el Parque de Paraná ya no tendrán más cuidacoches

La Municipalidad de Paraná informó que en todo el sector comprendido por el Parque Urquiza, Puerto Nuevo, zona del Patito Sirirí y Costanera el estacionamiento en los lugares permitidos es libre y gratuito. Por lo tanto, se instó a que los ciudadanos eviten el pago de cualquier tipo de retribución económica a cambio de dejar los autos en dichos lugares y que es un delito recibir intimaciones o coacciones por parte de terceros con la excusa de cuidarlos.









Quien recorre la capital provincial o sale de paseo por la Costanera, sabe que hay cuidacoches que se encuentran en determinados lugares y piden retribución a los automovilistas al momento de estacionar. Con el objetivo de lograr que cesen con esa práctica, la Municipalidad de Paraná junto a personal de Policía de Entre Ríos encaró un operativo diurno en esas zonas. Así, en la tarde del domingo, personal de la Direcciones de Tránsito y de Estacionamiento Medido, con sus inspectores realizaron recorridas en la zona para hacer tomar conciencia de que no es conducente esa práctica. Al tiempo que también se instó a automovilistas a desalojar espacios públicos que utilizan para estacionar.









El secretario de Servicios Públicos, Rubén Amaya, al frente del operativo, comentó sobre los resultados: "Hemos visto cómo el ciudadano estaciona en cualquier lugar, en la Costanera y en otros lugares de esta zona. Este es el primer operativo, que ya había sido anunciado, aclarando que el estacionamiento de la zona del Parque Urquiza es gratuito, pero con lugares asignados. Vemos cómo abundan estacionamientos en espacios verdes o que lo hacen sobre las sendas peatonales. Vemos con satisfacción que la gente pasee y disfrute del Parque Urquiza, pero debe hacerlo en orden, estacionando donde corresponde, no dejarse extorsionar por personas que dicen ser cobradores y que les cuidan el auto. El estacionamiento en la zona del Parque Urquiza es gratis", sentenció.









En el operativo también se observó a titulares de puestos de venta de diversos artículos o ambulantes de comestibles y bebidas, pero que estacionan indebidamente sus vehículos en zonas parquizadas: "Hoy los hemos invitado a retirar esos vehículos de zonas no permitidas, no haciéndoles actas, sino solamente empezando a poner orden. El próximo fin de semana que es largo, seguiremos con este control siendo más rigurosos", advirtió el funcionario.









Amaya no diferenció de los casos donde los cuidacoches piden una contribución voluntaria o un monto determinado: "No tiene que ser ni voluntario el pago a un cuidador. El estacionamiento es gratuito, la Municipalidad no tiene ninguna tarifa de estacionamiento en el Parque Urquiza. Hablamos no solo con los conductores, sino con los tradicionales 'trapitos' para que abandonen esta práctica tan usada y recibimos muy buena respuesta de la gente por estos controles, tanto en la Costanera, en la subida del Rowing, sobre otras calles y en la zona del Puerto Nuevo. Hemos observado que hay zonas donde esta gente se está 'ganando o adueñando' de la calle, por decirlo de alguna manera".









Cierto es que la práctica de cuidar coches en la zona del Parque y de la Costanera está bastante extendida y no solo durante la tarde de un sábado o un domingo, también lo es durante la noche en los fines de semana. Habrá que ver si con el paso del tiempo la medida es efectiva.