Kneeteman anota a Benedetti para la Gobernación en 2019

Kneeteman, en diálogo con Debate Abierto, manifestó: "Estamos muy contentos por el apoyo a nuestra propuesta, acompañando a un proyecto que ha nacido desde la misma gente, desde Entre Ríos y desde allí la provincia ha comenzado a crecer. Esto se reafirma y crece desde la elección primaria de agosto, con datos llamativos como Gualeguaychú y otros lugares donde tenemos que reforzar; allí estará el desafío, fue una campaña muy corta, los candidatos en esta nueva etapa van a poder dedicarle más tiempo, estamos muy contentos y nuestro desafío enorme es mantener el resultado".









Según el legislador, muy cercano políticamente al primer candidato a diputado nacional Atilio Benedetti: "El resultado de las elecciones primarias muy pocas veces se revierte. En la provincia hay una diferencia de seis puntos y es difícil que eso se revierta. De todas maneras hay una manifestación evidente y clara en apoyo mayoritario a esta propuesta de cambio. Por ejemplo, no esperábamos el resultado de Gualeguaychú, hemos ganado en casi todos los municipios del Departamento y fue una sorpresa la diferencia. Hay un apoyo al proyecto de cambio del presidente, Mauricio Macri, y una ratificación de un modelo distinto al que veníamos teniendo en la Argentina y la provincia (...)".





En ese punto, Kneeteman anotó a Benedetti en la disputa de la candidatura a gobernador en 2019. "Estuve viendo encuestas y estamos en la calle, Atilio Benedetti es una pieza clave para el triunfo en agosto y también en octubre, y por qué no pensar en tener un candidato de la UCR y llegar al gobierno en 2019". "El frente Cambiemos se va a mantener, es un frente de la sociedad y va a seguir creciendo, después veremos el proceso para determinar el candidato. Me gustaría que sea un candidato radical y para eso estamos trabajando, mano a mano con Benedetti. Considero que sería un muy buen gobernador, vamos a llevar tres legisladores al Congreso de la Nación, tenemos confianza porque la sociedad se manifiesta a pesar de tener que mejorar el trabajo en los lugares donde no anduvimos bien electoralmente", finalizó.





El presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos , Sergio Kneeteman, aventuró un resultado electoral para octubre en Entre Ríos. "Si tenemos que guiarnos por las tendencias lo normal es que se acreciente la diferencia", resaltó el legislador.