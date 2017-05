Kisser y David deberán declarar por la recusación al fiscal Malvasio

Al dictar esta resolución, la magistrada también tuvo en cuenta que el legislador, por sus fueros, puede hacer uso de la prerrogativa de declarar por escrito, y en ese caso el fiscal y la defensa podrán proponer un interrogatorio. También dispuso que una vez completado el trámite, la Oficina de Gestión de Audiencias deberá fijar en un plazo de 10 días hábiles la fecha en que comparecerán Kisser y David. "Se hace lugar a la prueba informativa peticionada, y librar oficio al sitio el Portal de Ricardo David, debiendo presentar detalles de la entrevista referida, tiempo, modo y lugar en que la misma se practicó", completó Firpo.

El expresidente de la tarjeta Sidecreer en el período 2007-2015 afronta dos causas penales en la justicia provincial: en la primera está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, que también alcanza a algunos de sus familiares y allegados, y la segunda investigación por el delito de enriquecimiento ilícito.

***

"Es una intromisión violenta"

En la introducción de su alegato cuando hizo referencia al programa radial donde se entrevistó a Kisser, el defensor técnico leyó la transcripción de las declaraciones formuladas por el legislador. "El fiscal Malvasio me anticipó que en los allanamientos a las mutuales se encontró muy buena información. Si bien en el último allanamiento no supe lo que se encontró, el fiscal Malvasio me anticipó que se logró muy buena documentación y elementos de prueba para ir avanzando en la causa. Y cómo se iba vaciando esta empresa que es Sidecreer. Es una causa que me interesa mucho", reprodujo el diálogo que mantuvo con David. Y continuó: "He tenido una charla con el fiscal Malvasio; se ha avanzando muchísimo y de no haber otra indagatoria, seguramente para fines de mayo o principios de junio esta causa se eleva a juicio. Directamente la jueza de Garantías, Paola Firpo, lo va a pasar al Tribunal de Juzgamiento. Soy muy respetuoso del trabajo que hace la Justicia; soy uno de esos abogados que menos deben haber visitado el despacho de los jueces, por lo cual algunos me lo han reclamado".