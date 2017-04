Kirchneristas avalan la idea de la unidad del peronismo

Una apuesta a la unidad del peronismo entrerriano con vistas a las elecciones legislativas fue el principal mensaje surgido del encuentro del dirigentes kirchneristas de la costa del río Uruguay desarrollado ayer en Gualeguaychú.

"El enemigo es la derecha neoliberal y debemos tener la audacia de no entrar en la dinámica de juego que nos puso ese adversario, dividiéndonos entre kirchneristas y no kirchneristas. Es irrisorio discutir si pertenecemos o no, porque ese es el juego que la derecha quiere que hagamos", sostuvo el intendente de la ciudad de Gualeguaychú y presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista, Esteban Piaggio, en el Encuentro para el Diálogo de las agrupaciones entrerrianas del campo popular que se hizo ayer en el club Sarmiento.

"Nos comprometemos para que en los próximos encuentros estemos presentes donde sea necesario, haciendo un aporte al pensamiento crítico", dijo Piaggio, que desarrolló dos conceptos a los que definió como importantes: "Hay que entender al adversario en función de nuestra necesidad de la construcción de poder político que se vio socavada y jaqueada a partir de la derrota del 2015, puertas adentro de nuestros movimientos".

"El enemigo es la derecha neoliberal que nos gobierna a nivel nacional, y su trabajo con el monopolio comunicacional, que alojaron en nosotros el germen de la desconfianza, la atomización, la fragmentación y la especulación. Estos son conceptos que nos introdujeron y nos trajo a lo largo de estos meses grandes dolores de cabeza con problemas identitarios en nuestro movimiento", destacó.

Luego subrayó: "Todos tuvimos una filiación participando y fuimos peldaños de una enorme construcción de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, es irrisorio discutir si pertenecemos o no, porque ese es el juego que la derecha quiere que hagamos, que tras la fragmentación de 2015 a la vez nos hagan dividir si somos o no somos: todos fuimos y lo somos hoy, salvo que alguno considere de forma especulativa que es necesario borrar esa etapa de su vida".

"No nos dejemos llevar a esa encerrona porque se va a consolidar uno de los esquemas que puso nuestro adversario", reflexionó Piaggio. "Todos levantamos la bandera del proyecto nacional y popular, anclado en la doctrina justicialista, que supo interpretar las necesidades y reclamos del sector popular, y esa época está vigente, no es un proceso terminado, porque eso es lo que la gente nos muestra en la calle, es un proceso con visión nacional y popular que transitó cada logro de derechos y que le quedó mucho por hacer, por eso no está terminado, eso es lo que nos quieren hacer creer. Ojalá podamos tener la templanza para no caer en el juego de la derecha" enfatizó Piaggio.

Ayer unos 500 militantes del campo popular se reunieron en un encuentro en que hablaron 53 oradores. Estuvieron presentes también los diputados nacionales Julio Solanas y Jorge Barreto; los diputados provinciales Leticia Angerosa y Gustavo Guzmán, concejales y el intendente uruguayense, José Lauritto.

Respecto del concepto de unidad, Piaggio dijo: "Es una gran necesidad la construcción de una nueva mayoría que nos permita afrontar nuestro primer objetivo para ponerle un freno al proyecto neoliberal. La unidad no es en base a escucharnos a nosotros mismos, sino escuchando a nuestro pueblo, que son los vecinos que están en la calle".

El diputado nacional Solanas destacó: "Debemos seguir construyendo identidad para ser protagonistas en la próxima etapa nacional y popular. Este encuentro debe ser para recobrar la confianza, para tener un rumbo definido, que es el del pueblo, por eso debemos caminar este tiempo con una posición tomada, tenemos una identidad y tenemos que trabajar, porque el sentido es encontrarnos con otros que tengan ganas de pelear por lo que hace falta", aseveró.

De boca de su par Barreto se escucharon cuestionamientos al bustismo, por su actitud durante el denominado conflicto del campo, pero a la vez el legislador valoró la unidad del peronismo

Angerosa celebró el encuentro. "Es necesario poner foco en, y como objetivo fundamental, la posibilidad de la unidad, que podamos acomodar los puntos fundamentales que estemos dispuestos a respetar que hagan que la provincia pueda crecer y desarrollarse. El enemigo es el proyecto neoliberal que llegó para terminar con nuestro país, por eso debemos decir lo que pensamos pero también es importante pensar lo que decimos, creando nuevas estrategias"; y Lauritto definió: "Estos momentos significan mucho más de lo que creemos, en el que tenemos que definir la posibilidad de la unidad: tenemos que tener un PJ con capacidad de reunir estos espacios. Especular fue no hacer una autocrítica, y cuando la que nos espera es la gente, y perdemos el tiempo entre los dirigentes es más difícil, y la autocrítica requiere de humildad", explicó.