Junto a Macri, Varisco confirmó un Metrobus para Paraná

El presidente Mauricio Macri encabezó en la ciudad de Santa Fe los actos de inauguración del Metrobus local y la firma de un convenio para que la megamuestra itinerante Tecnópolis Federal se presente desde el 8 de junio en la capital santafesina y Paraná . En ese marco, el intendente de Paraná, Sergio Varisco acudió invitado, ya que "tanto la muestra Tecnópolis como la realización de un Metrobus en la capital entrerriana adquieren la misma relevancia para ambas ciudades", se informó desde el municipio.





El jefe de Estado llegó acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi y otros colaboradores. Macri nuevamente confirmó en avanzar en obras que ya había anunciado en su visita a la capital entrerriana días atrás como el puente Paraná-Santa Fe, el proyectado aeropuerto internacional entre ambas ciudades y la factibilidad técnica de concretar un Metrobus en Paraná por avenidas Zanni y Almafuerte.





Macri destacó el trabajo que vienen realizando los intendentes de Santa Fe, José Corral y de Paraná, Sergio Varisco, "porque hacen a la integración, a un trabajo en equipo que es tan importante. Entre estas obras, estamos trabajando muy de cerca con el gobernador (Gustavo) Bordet y el intendente Sergio Varisco por el proyecto del aeropuerto conjunto".





Aeropuerto y ¿reelección?

Sobre el futuro aeropuerto, Macri remarcó: "Es un proyecto maravilloso, desde el primer día me apasioné con esta obra porque le da escala a la región y permite garantizar que va a haber un aeropuerto internacional importante que va a conectarlos a ambas provincias con el mundo, en esto que hemos llamado la revolución de los aviones: se han presentado muchas compañías y siguen haciéndolo pidiendo permiso para volar. La Argentina es un país enorme y necesitamos que la gente vuele, y para eso tenemos que contar con más ofertas y hacerlos más baratos. Pronostico que esto es el comienzo, porque estamos proyectando 19 aeropuertos en todo el país, pero sí vamos a hacer uno nuevo en algún lugar entre Santa Fe y Paraná. Esta obra es la que más me temo que no vamos a terminar en este mandato, por ahí en el próximo mandato llego a verlo", dijo, sonriente y dando a entender que podría presentarse a una reelección. Inmediatamente hubo aplausos.





"Igualmente el puente tiene máxima prioridad para nosotros es fundamental construir el nuevo puente entre Santa Fe y Paraná, porque nos da la garantía de estar comunicados. "Son obras trascendentes, para crecer tenemos que estar comunicados físicamente y virtualmente", sentenció el mandatario.





El acto en Santa Fe se realizó el avenida Blas Parera, donde se nota el gran avance en obras de refuncionalización y remodelación de ese viaducto y el inicio del funcionamiento del Metrobus y contó con las palabras del gobernador provincial, Miguel Lifschitz y el intendente municipal, José Corral, previo al discurso del presidente Mauricio Macri, que luego brindó una conferencia de prensa en dependencias del Hipódromo ubicado en la zona.

metrobus.jpg El Metrobus de Santa Fe.



Lo que dijo Varisco





El jefe comunal de Paraná felicitó los vecinos de la capital santafesina por "concretar esta obra del Metrobus que le soluciona los problemas de transporte a muchos santafesinos seguramente y nosotros en Paraná estamos llevando adelante el proyecto para su posterior licitación. Este trámite tiene tres etapas, ya vamos por la segunda y una vez concluida la parte total de lo que será su diseño, lo vamos a licitar. Hoy tuvimos la confirmación del presidente Macri y el ministro de Transporte, Dietrich, que apenas terminado todo lo que es la ingeniería del proyecto va a ser licitado. El Metrobus en Paraná en una primera etapa abarcará avenidas Zanni y Almafuerte, con una extensión de 4 kilómetros".





Consultado Varisco sobre cómo imagina el cambio para Paraná con el Metrobus, indicó: "Me lo imagino con los efectos positivos que ha tenido en otras ciudades donde ha funcionado muy bien. En el caso de la ciudad de Paraná, si tomamos el eje Zanni-Almafuerte, un 30% de los paranaenses que van al centro, especialmente en las horas pico de trabajo y de comercio toman la línea que van por esas avenidas, por eso fue elegido ese eje y va a ser una obra muy grande, si bien falta algún tiempo para ser licitada, se avanzó mucho en el proyecto con la aprobación tanto del presidente Macri como del ministro Dietrich para que sigamos avanzando".





Precisamente, el ministro Dietrich destacó "que el Metrobus se ha convertido en una marca en el país. En 2011 inauguramos el primero en la Ciudad de Buenos Aires y ahora seis años después ya inauguramos uno en Rosario, ahora en Santa Fe, en breve uno en La Matanza. Y es muy importante porque son obras para la gente que tienen un alto impacto en la calidad de vida. Para Paraná estamos trabajando para realizar un Metrobus, con equipos técnicos, evaluando las alternativas".





Palabras de Macri





Durante el acto en la capital provincial, Mauricio Macri expresó que "nunca más una obra pública asociada a la corrupción" y dijo que "el Estado tiene que estar al servicio de la gente, no de la política". Asimismo insistió con llevar el Metrobus a todo el país al destacar sus beneficios para los pasajeros y su menor impacto sobre el ambiente.





También, el jefe de Estado dijo que "se destruyó mucho empleo en el primer semestre" del año pasado, pero aseguró que ahora se "está generando" actividad laboral "formal". Macri expresó que el crecimiento del empleo "no es parejo", ya que "depende mucho de la región y el sector", aunque afirmó que los puestos de trabajo crecieron y pronosticó que en 2017 "se generarán más" oportunidades laborales.





Además, señaló que "ha sido una transición dura, pero hoy estamos creciendo". Desde que desde que asumió se logró "evitar una crisis como la de 2001" y subrayó que el mundo "está dando crédito" al país porque cinco mandatarios de potencias mundiales mantendrán reuniones con él en un lapso de un mes.