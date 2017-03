Juicio por pintadas antisemitas: pericias complicaron al imputado

Un testigo considerado clave no pudo comparecer en el juicio por las pintadas antisemitas en edificios de la comunidad judía en Basavilbaso, un hecho ocurrido el 27 de junio de 2014. Se trata del empleado de una ferretería quien le habría vendido un aerosol a Gastón Haas (único imputado en la causa), pero que adujo problemas de salud para explicar su ausencia en los Tribunales de Concepción del Uruguay.





Ante esta situación, el presidente del Tribunal de Juicio ordenó que un médico policial viaje hasta Basavilbaso para que pueda constatar el estado de salud del testigo. En respuesta a este oficio, el ferretero remitió un informe en el que consignó que padece un severo problema de salud y que recientemente debió someterse a una operación. Esta circunstancia puso en duda la testimonial, más allá de que la Fiscalía y los defensores técnicos insistirán con su declaración en el debate. De todas formas, el médico que cumplió con ese trámite deberá contestar si está en condiciones de recibir al Tribunal en Basavilbaso, porque en el caso de tener que trasladarlo a Concepción del Uruguay se deberá hacerlo en una ambulancia de Terapia intensiva. "Me imagino que tendríamos que desistir del testimonio", opinó el abogado querellante Mario Arcusin.





Otro de los momentos más salientes de la audiencia de ayer estuvo signado por la valoración de la pericia caligráfica a cargo del especialista en Criminalística, Carlos Rodolfo Orzuza. El testigo afirmó que era muy difícil establecer una certeza cuando la escritura no es realizada sobre papel con la mano apoyada, ya que un factor determinante es la presión que hace esa persona sobre el papel, la forma en que hace los rasgos. "Es muy limitada la posibilidad de obtener una certeza absoluta sobre la autoría cuando es efectuada desde el aire con aerosol. Él sostiene que es muy probable que sea el mismo, aún sabiendo que no puede dar certezas", consignó a UNO el querellante particular, Arcusin.





A continuación se escuchó el testimonio del comisario Héctor Adrián Jacquet, quien brindó precisiones sobre la pericia caligráfica realizada en la etapa preliminar sobre un pared. En su análisis, el funcionario de la División Criminalística señaló que se pudieron detectar rasgos idénticos a los de la pintada, haciendo hincapié en algunas letras en particular.





A pedido de la defensa, se exhibieron varias secuencias de una cámara de seguridad ubicado en una casa particular para demostrar que no había movimientos en el horario en que se denunciaron las pintadas contra dos edificios judíos.





En último lugar compareció el chofer de un camión recolector de residuos, Jonathan Bardin, que había expresado en la sede de Fiscalía que había visto a los jóvenes a las 3 de la madrugada del 27 de junio de 2014 en un lugar determinado. El querellante objetó este testimonio por considerarlo "contradictorio".





"Hoy declaró que los vio a la 1 de la madrugada, en un lugar diferente. Al preguntarle para que me brindara mayor información me contestó: 'Pasó tanto tiempo que ya me olvidé'. Le dije que tenía su declaración en Fiscalía, donde afirmaba una situación totalmente distinta. Había una contradicción fundamental, porque si a las 2 ellos -por Haas y sus amigos- están yendo para la zona del bar, no pueden estar en la casa del acusado que está en la otra punta del pueblo", argumentó Arcusin.









***

La continuidad









Para hoy está previsto un careo solicitado por la defensa entre el dueño del kiosco donde Haas y sus dos compañeros aseguran haber comprado cerveza la noche que fueron escritas las pintadas.





De la misma forma, la querella planteó la necesidad de ampliar las testimoniales de Carlos Hirschfeld y Nicolás Zapata, quienes se encontraban con el imputado Haas durante la noche que se cometieron los hechos. Además se pedirá la ampliación de la indagatoria del imputado, en el marco de la estrategia de la querella que apuntará a formular nuevas preguntas que quedaron pendientes.





Debido a que restan producir varios elementos de prueba, la etapa de alegatos se realizará entre mañana y el viernes. En tanto, el veredicto se podría llegar a conocer recién a fines de la semana próxima, según se pudo determinar por fuentes allegadas al expediente.













***

El saldo del primer día









En el primer día del juicio oral y público se escucharon los testimonios del abogado Mario Arcusin, cuya intervención como querellante fue cuestionada por los abogados defensores Lucas Vallejos y Ariel Amarillo, y en esa línea pidieron que sea apartado. Tal petición mereció el rechazo del Tribunal integrado por Alberto Seró, Mariano Martínez y Mariela Rojas de Di Pretoro.

En su exposición, el fiscal Mariano Budassoff indicó que se trató de dos hechos de Daño agravado reiterado, poniendo énfasis en que esta conducta será probado durante el desarrollo del juicio.

El acusado, Gastón Haas, declaró en la primera audiencia, rechazando los hechos que se le imputan y manifestó tener un amigo judío, incluso dijo que su padre jugó al básquet con miembros de esa comunidad.

Entre los deponentes también estuvo el presidente de la Sociedad Israelita, Miguel Bajaroff. Declararon luego dos jóvenes que dijeron ser conocidos de Hass y que estaban con él esa noche, relatos que concordaron con los del propio imputado. El debate tendrá continuidad hoy en Concepción del Uruguay.