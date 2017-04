Jóvenes enfrentan los prejuicios y se plantan por sus derechos

Desde ayer y hasta mañana se realiza en Paraná un encuentro de familias entrerrianas LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) y diversidad. Las primeras personas que participan de esta actividad comenzaron a llegar en la tarde y entre otros, Víctor Miño Villalba, oriundo de San José de Feliciano, y Ángel Scatolaro, de Chajarí, hablaron de la lucha diaria en contra de los prejuicios y por sus derechos, los sueños a futuro y la necesidad de dar pelea contra la discriminación. La iniciativa es organizada por la asociación civil Las Capitanas y la Secretaría de Niñez, Familia y Discapacidad de Entre Ríos.

Villalba vive en Paraná desde hace varios años, llegó a la capital provincial a estudiar. Hoy es docente de Ciencias Sociales y quiere ser abogado. Pertenece a La Cámpora y habló de la necesidad de que agrupaciones políticas y no políticas se sumen a tomar la diversidad como una bandera para que el camino por alcanzar todos los derechos sea más corto y más fácil.

Pero la vida de estos muchachos estuvo atravesada desde jóvenes en la pelea contra los prejuicios y la discriminación. "Lo que buscaba era la aceptación de uno mismo y de mi familia. Cuando en tu entorno te aceptan, lo demás ya no te importa. Después encontré en La Cámpora un lugar donde militar y pedí la Secretaría de Diversidad. Cuando se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario no pude salir a festejar, porque era muy chico y recién me había venido a estudiar a Paraná. Me encontré con una ciudad grande, con una mentalidad abierta y eso ayuda muchísimo", contó a UNO.

Dijo que en Feliciano es un poco más difícil, pero hasta cierto punto. "Allá nos conocemos todos y nunca, gracias a Dios y a diferencia de tanta gente, he sufrido discriminación o insultos".

Ángel Scatolaro llegó ayer desde Chajarí y contó que en la ciudad entrerriana es como un militante en solitario por estos derechos.

"Chajarí es una ciudad de 40.000 habitantes y es muy complejo. Es una ciudad hipercatólica y donde lo que prevalece es el dinero, es gente con plata. Yo fui a una escuela religiosa. Las compañeras trans de Chajarí no pueden disfrutar y llevar una vida plena. Es muy complejo y para las lesbianas también", contó este muchacho que estudia Auxiliar de Gerontología y Teatro.

Estos dos jóvenes que no llegan a los 30 años tienen sus sueños y expectativas. Se conocen por estas luchas y estarán hasta el domingo, junto a otras 70 personas, entre parejas y familias que van a poner en discusión derechos ganados y por ganar en cuanto a la diversidad de género, a las leyes de fertilización asistida, a la hormonización y otros tantos temas.

Villalba contó: "Tuve dos años de concubinato y mi idea es conformar una familia, con hijos, con un trabajo, con una profesión. Espero que la persona que esté a mi lado también lo tenga. Es mi proyecto de vida, y seguir en la lucha".

A esta iniciativa también la acompañaron agrupaciones políticas que militan la diversidad, entre organizaciones sociales e instituciones.

La actividad, cuyo día fuerte es hoy, contará con paneles, debates, mesas redondas y paseos, y se lleva adelante en el Complejo del Túnel Subfluvial.





Fertilización asistida y hormonización





Que se cumpla con la Ley de Fertilización Asistida y la hormonización es parte de las urgencias y conforman dos de los puntos más importantes que serán tratados el fin de semana. Ayer trabajaban para tener todo listo y recibir a las familias que iban a llegar desde distintas ciudades entrerrianas a discutir la problemática. Alejandra Elcura pertenece a Las Capitanas y está al frente de la actividad, en el Complejo del Túnel, dijo a UNO: "Consideramos que tiene que haber un trabajo con instituciones educativas y sociales, como con los clubes, por dar un ejemplo, para que las familias igualitarias sean incluidas. Se necesita capacitación para que profesionales y docentes puedan incluir a esas familias cuando se encuentren en las aulas a un niño con dos mamás o dos papás. Queremos que se haga un proyecto serio". Vanina Palacio, por su parte, pertenece al Frente de Diversidad de Entre Ríos y contó: "Como chica trans queremos que se avance en el cupo laboral en nivel municipal, provincial y nacional; es necesario para que salgan de la calle". Cierto es que hay leyes que ahora equiparan los derechos entre distintos tipos de familias. Sin embargo, hay aspectos en los que aún se debe avanzar. Elcura contó que hay obras sociales que solo cubren el 50% de una fertilización y entonces esa pareja, por falta de recursos, desiste de su sueño de ser padres. El otro punto es la hormonización y Palacio explicó que en la provincia y en Paraná es escasa. "La Ley de Identidad de Género lo establece, pero no se cumple. No hay profesionales que se especialicen en hormonización. El Estado no provee ni garantiza y quien lo necesita tiene que pagarlo. Algunas toman pastillas anticonceptivas de mujer, pero no es lo correcto", contó. Explicaron que en Santa Fe o en Buenos Aires están mucho más avanzados en este tema que en el resto del país. En la vecina provincia, en el plan de hormonización está incluido hasta el implante mamario de manera gratuita. En Paraná, entre esa intervención y una feminización de rostro llegan a pagar hasta 65.000 pesos. "Y es algo que está incluido en la ley", reafirmó Palacio. Este, entre otros, serán los temas que tratarán y en los que buscan avanzar.