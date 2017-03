José Cáceres: "El macrismo es neoliberalismo puro"

El ex vicegobernador de Entre Ríos y actual secretario general del Consejo Provincial del Partido Justicialista entrerriano, José Cáceres, salió a refutar los dichos de la Mesa de Cambiemos de Paraná que habían realizado fuertes críticas a la administración de Gustavo Bordet, luego de una reunión departamental en la localidad de San Benito.





Cáceres manfiestó: "Las ayudas de la que hablan los dirigentes de Cambiemos se transforman en créditos para los banqueros amigos del macrismo, que están haciendo fortunas con la bicicleta financiera que banca este gobierno. Es neoliberalismo puro". Lo dijo por los cuestionados adelantos de coparticipación recibidos por Entre Ríos durante el año 2016, que fueron transformados en créditos –con tasa de interés de mercado– a ser abonados por la provincia de Entre Ríos.

El secretario general del PJ argumentó: "Los 900 millones de pesos que llegaron como adelantos de coparticipación durante 2016 fueron transformados por decreto en 1080 millones de pesos que tuvo que afrontar la provincia, algo nunca visto ya que los adelantos se cancelaban a fin de año sin intereses. En estos hechos puntuales se ve claramente la decisión de un gobierno a favor de la patria financiera generando ganancia sin ningún desarrollo productivo o que se transforme en una mejora en algún sector de la población. Es neoliberalismo puro. Lo único que hace el gobierno de Macri es llenarle los bolsillos a sus amigos ricos a costa del sudor del pueblo y para colmo tenemos que soportar que con enorme hipocresía los dirigentes provinciales de Cambiemos nos quieran decir que es una virtud o una obra de gobierno altruista. Le toman el pelo a los entrerrianos".

La mesa de Cambiemos había hecho foco en que (en la administración Bordet) "se sigue gastando mal" y en "incumplimientos del Gobierno respecto a las Juntas de Gobierno". Cáceres señaló al respecto que "la provincia está saliendo de una compleja situación financiera a partir del ordenamiento que propuso nuestro gobernador, Gustavo Bordet, que determinó que la suba del gasto de funcionamiento en la provincia fuera el 21% en 2016, muy por debajo de la inflación registrada y también de las pautas salariales a los trabajadores de la administración pública. Y lo está haciendo en un contexto durísimo, haciendo enormes esfuerzos, en el medio de un cuadro de crecimiento de la pobreza y la indigencia, aumento del desempleo, caída de la actividad económica, etc., todo como consecuencia directa de las políticas neoliberales de Macri".

José Cáceres mencionó también: "No sé que película vieron este coro de dirigentes que hablan de los logros de Macri, cuando sus propias consultoras e índices oficiales dicen que el déficit fiscal de febrero subió el 60% sobre el año pasado, eso es responsabilidad de Cambiemos con su política de endeudamiento, destrucción del mercado interno, baja del consumo, eliminación de políticas sociales al punto de que hasta le sacan hasta los medicamentos a los jubilados". Y agregó: "Todos los indicadores económicos y sociales son negativos a nivel nacional. Un plan neoliberal del más crudo. ¿Esto es lo que celebran estos dirigentes de Cambiemos?", ironizó el secretario general del PJ entrerriano.

Cáceres también respondió a las críticas sobre la falta de asistencia de maquinaria e infraestructura a las Juntas de Gobierno, a través del crédito obtenido en el mercado financiero internacional, y dijo: "Cuesta creer que dirigentes con experiencia desconozcan los mecanismos básicos entre las jurisdicciones, porque las juntas carecen de status jurídico para ser sujetos de crédito y además si no entendí mal, hay que votar una ley nueva para que los municipios se puedan adherir y firmar el convenio para obtener el crédito, son expresiones de deseos de dirigentes que están alejados de la realidad pero varios de ellos con responsabilidades de gobierno, lo que es grave. Es preocupante ver tanta improvisación e ignorancia por parte de funcionarios con tan grandes responsabilidades. Los entrerrianos esperan mucho más", sintetizó.

Por último, José Cáceres pidió "un poco de seriedad a la dirigencia de Cambiemos, porque sabemos lo que está pasando en el país con el cierre de empresas pequeñas, medianas y grandes también dónde Entre Ríos lleva lo suyo, les paso una lista corta: Cotapa, Imperial Cord, Entre Ríos Crushing y podríamos hacer un festival de comerciantes y emprendedores a los que les bajaron dramáticamente las ventas, mientras que le aumentaron violentamente los servicios. Quieren confundir a la gente, cargando culpas a la gestión de Bordet por cuestiones que evidentemente son exclusiva responsabilidad del gobierno de Macri y su política neoliberal".

"Si nos van a querer correr por izquierda tienen que utilizar mejores argumentos, nuestro gobierno provincial con virtudes y defectos no echó a ningún trabajador, ni usó la administración como variable de ajuste; si nos vienen a hablar de ayuda que sea real y no por emergencia o desastre porque -según estos correligionarios y algún colgador de globos amarillos- el macrismo te ayuda con 900 y después resulta que te cobra 1080 millones, eso no se vio en la Argentina ni en la época de Domingo Cavallo", finalizó.