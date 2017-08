Inversores de Estados Unidos miran interesados a Entre Ríos

Tras el encuentro que se realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, Verde dijo que fue una jornada de trabajo "muy productiva" y que dialogaron sobre programas para identificar y formar líderes en Entre Ríos.





"Nos parece que es el momento perfecto para generar lazos de cooperación entre Estados Unidos y Entre Ríos, particularmente hablamos sobre posibles inversiones norteamericanas que podrían venir a la provincia", expresó.





El presidente de la fundación dijo además que hablaron sobre una hoja de ruta y lo que se puede hacer en los próximos meses y de cara al año que viene.





"Me voy muy contento porque me encontré con un gobernador muy práctico, muy pragmático, que habla de resultados. Esa es la clave, trazar una hoja de ruta y un plan de trabajo para que de este contacto salgan resultados concretos", afirmó el asesor político.





También destacó el "potencial enorme que tiene Entre Ríos. El problema de la provincia no es que no tenga una gran oferta de valores, sino que mucha gente no la conoce. Muchas empresas norteamericanas no conocen todavía Entre Ríos y se trata de cambiar eso y de dar a conocer las grandes oportunidades que existen de forma muy amplia".





En el encuentro con el gobernador dialogaron de futuras visitas de empresas norteamericanos a Entre Ríos "para que vean y conozcan la provincia. Esa es la forma más efectiva de convencerlos sobre el potencial de inversión que tiene esta gran provincia", dijo finalmente Verde.





De la reunión también participaron el ministro de Economía , Hugo Ballay; el diputado provincial Martín Angiano, y Patricio Visceglie, de la Fundación Advanced Leadership. Juan Verde es un reconocido asesor económico y político de gobiernos, instituciones y empresas a nivel internacional. Experto en internacionalización de empresas, estrategia y sostenibilidad.

El presidente de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde, especialista en asesoramiento económico y político, dialogó con el gobernador, Gustavo Bordet , sobre la posibilidad de inversiones norteamericanas en la provincia.