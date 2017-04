Intendente desalojó un merendero que recibe a 45 niños y niñas de Los Charrúas

El intendente de Los Charrúas, Ariel Panozzo Zenere, explicó a UNO que necesita el edificio del exdispensario para abrir las oficias del Área de la Niñez, Adolescencia y Familia del municipio (ANAF).





La construcción que reclama el intendente es ocupada por la Asociación Civil Jóvenes y Ciudadanos desde 2015.





La ONG nació del proyecto Charruarte que le entrega la merienda de lunes a lunes a 45 niños y niñas de la localidad.





Charruarte se mantiene con las donaciones de comercios o personas solidarias. No recibe apoyo del estado municipal, provincial o nacional.





La organización que el 10 de abril cumplió 13 años lleva adelante una biblioteca, un roperito solidario, se dan clases particulares de Matemática, Inglés y Ciencias Sociales.





También se ofrece una capacitación de "Formación y Empleo" en donde participan 70 adultos y el taller de percusión, que ganó un proyecto nacional, pensado para adolescentes y niños.





Marcelo Ortíz, el creador de Charruarte está trabajando con un grupo de 10 personas que se encargan de las diferentes áreas.





merendero 2.jpg Una clase de las tantas que se dan en Charruarte.









Al espacio cultural y de formación social llegan representantes de las iglesias católica y evangélica para trabajar con los más pequeños.





Ayer recibieron la última carta documento en donde el municipio los intima a retirar todas sus pertenencias del edificio para darle lugar al ANAF.





Es decir una oficina del área de la niñez desaloja a un proyecto con niños, adolescentes y adultos que funciona hace 13 años.





Todo indica que la grieta política se agrandó, también, en Los Charrúas.

merendero 3.jpg Los Charrúas se encuentra al norte de Concordia.





UNO habló vía telefónica con el intendente y esto fue lo que respondió sobre el funcionamiento de Charruarte: "Yo no quiero hablar, si querés, podés llamar a cualquier persona en Los Charrúa y que te comente. Van a decir que yo hablo al pedo, como son problemas nuestros internos no quiero hablar sobre Charruarte. Llamá a otra gente y que te diga lo que es. Van a decir que los persigo políticamente. A mi los chicos me importan pero hay cosas que ellos (Charruarte) manejan que a mi no me gusta".





Ariel Panozzo Zenere, que llegó a la intendencia con el Partido Vecinalista dejando en el camino al candidato del FPV Rubén Chaparro, cortó la comunicación sin poder explicar con sus palabras la situación en el merendero.