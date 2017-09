Impulsan la creación de la Defensoría del Inquilino en la Provincia

Gervasio Muñoz es referente de la asociación Inquilinos Agrupados, impulsora de la modificación de la Ley de Alquileres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Invitado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos este lunes tendrá una serie de reuniones en la sede del sindicato, también con la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot y concejales. Su visita tiene como objetivo avanzar en la creación de la Defensoría del Inquilino en la Provincia y también plantear la modificación de la ley provincial para que en Entre Ríos la comisión deba pagarla el propietario, no el inquilino.





Muñoz, en diálogo con UNO, describió: "Hoy el inquilino está muy desprotegido, no puede negociar ni hacer valer ninguno de sus derechos, y esto es así a lo largo de todo el país."





Agregó: "Es hora de empezar a poner racionalidad en un tema que es muy sensible, porque estamos hablando de vivienda, visto hoy como un bien de consumo, una mercancía más, no como lo que realmente es; un derecho. Entonces tenemos que empezar a acercarnos un poco má a eso, hay que regular las comisiones y también el precio de los alquileres porque así vamos hacia un lugar peligroso: si el salario aumenta por debajo de la inflación y los alquileres aumentan por encima de la inflación, entonces en algún momento los inquilinos no vamos a poder pagar más el alquileres y los propietarios no podrán cobrarlos", sostuvo.

















