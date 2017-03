"Hay un interés político detrás de las críticas", indicó Martínez

El presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos y candidato por la Lista Azul y Blanca para el próximo período, Enrique Marciano Martínez, sostuvo que en la elección de mañana "hay dos conceptos en juego. Dos condiciones de dirigentes gremiales. Por nuestro lado creemos que lo importante es dedicarse solo y exclusivamente a la defensa de los intereses de la profesión. A la defensa de intereses de la abogacía entrerriana, de modo que no interfieran otros intereses ajenos a la abogacía como puede ser algún partido político, alguna organización social o de un grupo económico. Creo que ese es un tema", afirmó diferenciándose de la propuesta que encabeza la exdiputada provincial María Emma Bargagna.









Martínez también se refirió a "la condición de dirigentes" de quienes integran su lista, la Azul y Blanca. "Consideramos que los mejores representantes de la abogacía son los que la ejercen permanentemente, los que recorren Tribunales, los que transitan el trabajo de abogado".









Al referirse a los dos modelos de Colegio que se definen en la elección, Martínez rescató lo hecho en el período que se inició en marzo de 2015. "Creemos haber hecho una buena gestión durante estos dos años, fundamentalmente en lo que hace a la defensa y representación no solo de los abogados individuales, sino también de lo que nosotros denominamos las secciones y las asociaciones de los abogados que están en cada uno de los departamentos de Entre Ríos. En el aspecto capacitación y formación ha sido bastante profundo, nos ha tocado un año muy importante como el 2015 donde se reformó el Código Civil y Comercial luego de 144 años de vigencia del Código de Vélez Sársfield. Y lo otro son las relaciones institucionales con los tres poderes públicos, nacional, provincial, municipal, que necesariamente debemos tener un diálogo en cuanto a este intercambio de peticiones que realizamos los abogados a esos poderes", explicó.









El postulante a un nuevo período rechazó la idea de que el Colegio de Abogados perdió participación en la vida institucional de la provincia. "Me parece que en estos dos años hemos reivindicado y jerarquizado nuestra profesión. Es una voz la del Colegio que se escucha mucho más, que tiene más aceptación en los distintos ámbitos donde pretendemos que haya alguna modificación. Podemos hablar de relaciones con el Poder Judicial que es nuestro interlocutor más importante, porque es donde realizamos toda la actividad judicial. Con el poder Legislativo también, nos han convocado a que expresemos nuestra opinión por distintos proyectos de leyes, como el de Jurado de Enjuiciamiento o de responsabilidad civil del Estado. Hemos tenido intervenciones quejándonos, reclamando modificaciones en el impuesto al ejercicio de las profesiones liberales; hemos participado en el proyecto de ley procesal de Familia", enumeró.









Sobre este punto, Martínez entendió que las críticas se deben al momento electoral, y remarcó: "Detrás de ellas existe un interés también ajeno a la abogacía, porque hay un interés político y entiendo que por eso dicen que el Colegio ha perdido protagonismo. Pero es todo lo contrario, creemos que tenemos un importante protagonismo", precisó.









***

"No hubo silencio"













Una de las críticas de la oposición apuntó al silencio del Colegio de Abogados durante los procesos de juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz y al intento de juicio a la presidenta del cuerpo, Claudia Mizawak.









Martínez refutó ese cuestionamiento. "Nos expresamos, lo que pasa que la doctora Bargagna que fue denunciante de la doctora Mizawak... reclama este protagonismo luego de haber fracasado el juicio político a Mizawak (...) reclama este protagonismo del colegio cuando ella nunca, ni el grupo identificado con un bloque de la Legislatura provincial, nunca solicitaron una intervención del Colegio. Nunca se acercaron a preguntarle al Colegio qué iba a hacer. En el Colegio hubo una deliberación, no solamente la denuncia contra Mizawak sino en la acusación que hizo Diputados contra el vocal Chiara Díaz" , expresó.









"El Colegio manifestó su inquietud por esta situación inédita en la historia institucional entrerriana. Planteamos que esto provocaba una profunda desconfianza, una inseguridad en la Justicia... un deterioro de la imagen del Poder Judicial y de los servicios de justicia, que perjudicaba no solamente a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia sino a todos los magistrados y funcionarios, y también a la abogacía porque no había una confianza en el servicio... eso lo expresamos nosotros. Nosotros no acusamos, ni tampoco estuvimos tomando partido por la acusación o no. Tuvimos una posición institucional solicitando que se cumpla con el debido proceso en el juicio (...)", remarcó.













***

Pueden votar 3.800 letrados









"Nosotros en la provincia de Entre Ríos somos 4.180 abogados pero se encuentran más o menos en condiciones de votar, unos 3.800 aproximadamente, distribuidos en todos los departamentos de la provincia", indicó Martínez.



"Lo que estamos pidiendo es que el abogado concurra a votar, y que lo haga con libertad, sin presiones, que se sienta soberano y pueda elegir con conciencia y con libertad".



Integran también la lista Eduardo Paredes como candidato a vicepresidente, Alejandro Canavesio se postula para secretario y Mario Carballo para tesorero.