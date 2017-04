Hay cuatro tramos calientes sin fluidez por semáforos averiados

Hay dos problemas: por un lado, los servidores que se utilizan para controlar los ciclos semafóricos de la mayoría de los equipos de Paraná llegaron al límite de su vida útil y necesitan arreglos y actualizaciones urgentes. Por otro lado, hace un tiempo una tormenta provocó un bajón de luz importante y terminó de averiar estos sistemas. En la Municipalidad están atentos al problema porque generó que en cuatro tramos de la ciudad se pierda la fluidez, es decir, todos los semáforos andan, pero algunos que son claves lo hacen como por cuenta propia.

UNO Raúl Cabilliolis, director de la Central de Uno de los problemas que buscan solucionar es en Almafuerte. El inconveniente es que la mayoría de los semáforos son de cuatro tiempos y en esta avenida está permitido doblar a la izquierda, cosa que no ocurre en otras como en Ramírez. Eso genera que a veces, ante el verde, el avance en las esquinas sea lento. Eso se suma a la falta de una sincronización generado por los servidores. "Lo que tenemos que hacer es un ajuste en cuanto a las fases. No es el mismo problema que en los demás tramos, pero también tenemos que ganar fluidez", dijo aRaúl Cabilliolis, director de la Central de Tránsito y Semaforización de la Municipalidad, un área técnica que tiene en sus manos la posibilidad de solucionar estos inconvenientes.

A Echagüe, cuando inició el cambio de sentido de circulación, era posible recorrerla completa sin frenar una sola vez y salir del centro en menos de 10 minutos cronometrados. Hoy, por lo menos hay que esperar el rojo en dos oportunidades: en Juan Domingo Perón y en Alsina.

En Gualeguaychú es similar y hay dos controladores que trabajan de manera independiente, provocan que no se pueda coordinar la onda verde que supo tener en intersecciones como en Cura Álvarez e Illia. "Al no haber un servidor, no se actualizan los ciclos", explicó el especialista.

El otro tramo importante es en Ramírez. Si bien hay varios problemas a lo largo de todo el trayecto, lo que genera mayores retrasos está centralizado entre el tramo que va desde Neuquén a Colón, lo que sería Ramírez norte. "Ahí hay un pequeño desfase de tiempo que provoca el inconveniente", sostuvo.

Explicación y solución

"Hace un par de meses hubo, literalmente, una rotura en el servidor. Tenemos los semáforos centralizados y con una programación automatizada. Como todo artefacto tiene una vida útil y este llegó a su fin. A eso hay que sumarle que hubo una tormenta importante hace dos meses que provocó un corte de energía que afectó a los equipos. Se empezó a perder el sincronismo al no poder ingresar a las bases de datos y eso nos perjudica en la coordinación entre los equipos", dijo Cabilliolis.

Desde el área realizaron un pedido formal a la comuna donde solicitaron que se haga un llamado a licitación para que se convoque a una empresa que haga servicios de ingeniería aplicada al tránsito. "Eso se hizo y el 10 de abril abrieron los sobres de pliegos. Tengo entendido que, con suerte, la semana que viene ya empiezan a trabajar", agregó. Trascendió días atrás, que la empresa se llama Tacuar SRL y es de Santa Fe.

Desde esta central de monitoreo incorporaron al pliego de pedidos otras necesidades vinculadas a la tarea con el fin de evitar, en el futuro, estas mismas faltas de sincronización. "Pedimos un servicio de back-up (copiado de seguridad) para que tengamos un respaldo por si vuelve a ocurrir lo mismo y también una serie de peticiones para no tener que depender de terceros", dijo el director del área. Se trata de grandes servidores que trabajan con más de 500 semáforos sincronizados, por eso cada modificación o agregado es vital. Solicitaron material electrónico para el servidor, pantallas y nuevas computadoras multimedia para poder renovar las que tienen en la actualidad. "Al sistema operativo de estas computadoras también hay que actualizarlo. Lo importante es que vamos a trabajar con personal propio municipal en conjunto con esta empresa para mejorar estos aspectos que complican al tránsito. Sabemos que Paraná tiene complejidades con calles demasiado angostas para determinadas horas del día, donde la cantidad de vehículos que la utilizan es muy importante. Pero en las calles o nodos a mejorar, nos vamos a abocar de lleno y se va a solucionar el problema", remató.





Preparan cambios a mediano plazo

Desde la Municipalidad barajan que una vez solucionado el problema del servidor y de las demás computadoras, entre una semana y 10 días es suficiente para que comience a notarse una mejora en la fluidez del tránsito, por lo menos en las avenidas y tramos principales. Hoy, cuando un equipo deja de funcionar, por decirlo de alguna manera lo vuelven a prender de manera manual y este queda aislado del resto. Funciona, pero con otros tiempos y sin "comunicación"con los demás semáforos por eso se rompe la onda verde. "Sí. En una semana se debería empezar a notar la mejora. Lo que lleva su tiempo es la planificación de la circulación porque lleva toda una ingeniería que estamos analizando para canalizar mejor los flujos vehiculares para que no haya atoramientos. Por ejemplo es lo que pasa en Gualeguaychú y Belgrano. Es un cuello de botella y uno puede ir muy bien, pero cuando se llega ahí se complica. Evaluamos de qué manera solucionar eso", dijo Raúl Cabilliolis, director del área técnica de control de tránsito. Explicó que están en la tarea de que los conductores lleguen hasta ese punto sin tener que frenar. Para eso tratarán de canalizar el tránsito en diferentes direcciones. Una posible solución es darle nuevamente vida a Alem. "Tenemos datos propios. Con el cambio de mano de circulación de las calles, Alem bajó entre un 36% y un 38% el flujo vehicular. Es muchísimo para una calle céntrica y entonces en determinado horario prácticamente está vacía", agregó. Es cierto que, por lo general, los conductores utilizan siempre los mismos caminos o un trayecto similar cuando la llegada al centro es todos los días. Lo raro es que se altere ese recorrido salvo que exista la posibilidad de desviar y llegar más rápido. Eso es lo que tienen en cuenta para tratar de mejorar aún más la fluidez.