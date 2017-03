Habrá olla popular en barrio Alloatti

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) realizará este miércoles una jornada nacional de lucha con manifestaciones y ollas populares en distintos puntos del país. En Paraná llevarán adelante una olla popular en el merendero "Los Gurises" de Barrio Alloatti (calles Concejal Franzotti y Calle 1368) a partir de las 19. Será a tres meses de la sanción de la Ley de Emergencia Social que al día de la fecha sigue sin implementarse, indicaron.





La CTEP es una organización gremial que representa a los trabajadores de la economía popular y sus familias, que busca la restitución de los derechos laborales y sociales que les "arrebató el neoliberalismo", afirman desde la organización.





"Los millones de excluidos del mercado formal de trabajo, los millones de expulsados del campo y los que aún resistimos en nuestro territorio, nos fuimos buscando un lugarcito en la periferia social, inventándonos nuestro propio trabajo, aferrándonos a los programas sociales, trabajando en pequeñas empresas informales que no garantizan condiciones dignas de labor", indicaron en un comunicado desde CTEP Paraná.





Expresaron que son trabajadores cartoneros, de infraestructura social, costureros y diseñadores independientes, pescadores, vendedores y cuidadores de vehículos en el espacio público, motoqueros, campesinos, artesanos, feriantes, cultivadores de la tierra, artistas de la piel, productores en cooperativas y empresas recuperadas, ladrilleros y emprendedores en distintas actividades (gastronómicos, textiles y de oficios) entre otros.





"Hoy no tenemos igualdad de derechos con los trabajadores de la economía de mercado: no tenemos jubilación, obra social, no estamos encuadrados en ningún convenio colectivo de trabajo, no vamos a paritarias", expresaron.





"Teniendo en cuenta las actuales condiciones políticas, económicas y sociales por las cuales está atravesando nuestro país los movimientos populares anunciamos una jornada nacional de lucha contra este modelo de exclusión y miseria", convocaron.





Este miércoles 15 de marzo, a tres meses de la sanción de la Ley de Emergencia Social que al día de la fecha sigue sin implementarse, los movimientos y trabajadores de la economía popular realizarán una jornada nacional de lucha con manifestaciones y ollas populares en distintos puntos del país.





En Paraná llevarán adelante una olla popular en el merendero "Los Gurises" de Barrio Alloatti (calles Concejal Franzotti y Calle 1368) a partir de las 19.