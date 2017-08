Habló el abogado del cura sospechado de abusos: "es ataque" a la Iglesia

En declaraciones a FM Sensación de Lucas González, el letrado dijo: "Ha quedado demostrado que abuso no hubo de parte del padre Juan Diego". "Hay mucho comentario. Mucha habladuría. Cuando se le preguntaba (a los testigos), usted me lo puede corroborar a eso, me lo ratifica a eso, y no", chicaneó el abogado, según las declaraciones radiales que reprodujo Entre Ríos Ahora.





Respecto de la quinta denuncia , aseguró: "Es otro caso del que me tengo que reír porque en su momento declaró una cosa, y ahora cambia la declaración. Bien sabido es que la primera declaración es la que vale. Pero ahora cambia sus dichos. Y no es una persona que denote que haya estado amenazada o angustiada. Las víctimas de abuso tienen un dolor tan grande en su ser, que están en estado de somnolencia constante, y te lo digo con conocimiento de causa".





Urrutia reveló en el diálogo radial que durante los tres días de audiencias en el juicio oral en Gualeguay, entre martes y jueves, fue agredido verbalmente en la calle, y consideró que han "mancillado" su buen nombre.





También insistió en que el cura, que está preso en la Unidad Penal de Victoria desde el 21 de abril, está "injustamente" detenido, por lo cual insistirá con un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).





Negó que haya habido abusos





En otro tramo de la entrevista, cargó contra la "mediatización" del juicio y la "condena mediática". También, cuestionó la "arbitrariedad con que se ha manejado todo esto", e indicó que se pudo demostrar la falta de "decoro" de parte de la Fiscalía al haber "filtrado",-usó esa palabra- documentos incorporados a la causa "que deberían estar preservados", y se refirió concretamente a la nota, inconsistente, que mandó el arzobispo Juan Alberto Puiggari para informar por qué no mandaría ningún dato del cura Alfredo Nicola, que había sido citado como testigo por la defensa y luego desechado sin razón.





"Esto es un evidente ataque a la Iglesia", razonó el abogado defensor de Escobar Gaviria. "Acá ha quedado demostrado que abuso no hubo de parte del padre. Nosotros estamos muy tranquilos", aseguró Urrutia. El abogado es uno de los tres querellantes particulares en la causa contra Justo Ilarraz por abusos y corrupción de menores

Después de mantener un perfil bajo, al igual que el resto de sus colegas, el abogado defensor Milton Urrutia habló sobre la causa por abusos y corrupción de menores que se le sigue al cura Juan Diego Escobar Gaviria.