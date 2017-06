Gustavo Hein es el nuevo conductor del PRO en Entre Ríos

Para llegar a la normalización del partido hubo que sortear disputas internas, con una oposición que no llegó a la instancia de elecciones porque la Junta Electoral impugnó la lista de candidatos del sector Actitud PRO que encabezó Hernán Blázquez.

Hoy en un acto desarrollado en un salón céntrico de Paraná se proclamó oficialmente al intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, como flamante conductor del espacio en la provincia. "No fue un proceso fácil porque hubo cosas que parecieron hasta injustas de lo que se estaba hablando. Lo que pasó con la lista de oposición es que se cayeron los avales, uno no ha hecho nada para que no puedan participar. Son matices diferentes con respecto a la misma cosa. Hernán Blázquez entró en algunas cuestiones personales y creo que no es lo correcto", dijo Gustavo Hein a