Gustavo Bordet unió al peronismo entrerriano en Villaguay

"Tenemos la fuerza y la mística necesarias para ganar las elecciones del 22 de octubre y ahí vamos a demostrar que el peronismo está más vivo y unido que nunca. Esa unidad no se declama, se practica, y hoy empezamos a hacerlo", afirmo el gobernador y presidente del PJ entrerriano, Gustavo Bordet ante miles de militantes que desbordaron las instalaciones del tradicional Club Huracán de Villaguay.Acompañado por el vicegobernador, Adan Bahl, y los candidatos del Frente Justicialista Somos Entre Ríos, y de las listas que participaron de las PASO del peronismo (Jorge Barreto no pudo estar por motivos personales), Bordet destacó el 62 aniversario de lo que caracterizó como "revolución fusiladora". También recordó la noche de los lápices y en ese marco pidió la aparición con vida de Santiago Maldonado.Sumatoria de voluntadesEn ese marco, convocó a sumar voluntades y a no caer en la lógica de la confrontación. Brindó los lineamientos de la estrategia de campaña y ratificó una vez más que los trabajadores no son ni serán la variable de ajuste de este gobierno justicialista."Vamos a impulsar la defensa irrestricta de los derechos de todos los entrerrianos, vamos a promover las leyes que sean necesarias para que no caigan en las espaldas de los que menos las políticas que se están aplicando", afirmó.También subrayó la defensa de los fondos coparticipables de la provincia ante el intento de la provincia de Buenos Aires de quitarle 3500 millones de pesos a Entre Ríos, y reafirmó que irá por la provincialización de Salto Grande.A un lado las diferenciasAnte el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, el ex gobernador, Jorge Busti, ministros, legisladores provinciales y nacionales, intendentes y presidentes de juntas de gobierno, concejales, funcionarios, autoridades partidarias y dirigentes políticos, sociales gremiales y deportivos de toda la provincia, Bordet pidió "dejar de lado las diferencias", y sostuvo que "hay que caminar, hay que salir de los escritorios". "Acá somos todos militantes", agregó."Por eso, compañeros, la convocatoria aquí hoy en Villaguay, a 40 días de las elecciones, es de sumar todas las voluntades. No solo en el peronismo, no nos alcanza", aclaró y llamó a todos los presentes: "trabajemos y pongamos toda la energía para salir a contar a aquellos que no nos han votado que tenemos una propuesta que representa los intereses de los entrerrianos, porque nuestros candidatos son hombres y mujeres de bien, y porque a nuestra lista no la armaron en Buenos Aires".Asimismo, ratificó su compromiso de convocar a una reforma electoral e ir a internas para las elecciones locales y provincial en 2019 e insistió: "Las internas legitiman".Perón, Eva y NéstorPor último, sostuvo que "no renunciamos de nuestro pasado", y habló del ADN de Juan Perón y Eva Perón que constituye la propuesta del frente justicialista Somos Entre Ríos, en el cual también enmarcó a Néstor Kirchner."Nosotros no vamos a caer en esa lógica a la que nos quieren llevar de la confrontación fácil, de la nacionalización", señaló y llamó a ganar en las elecciones del 22 de octubre: "Acá no hay gobernador, no hay intendente, ni legisladores, ni funcionarios. Aquí tenemos que ser todos militantes, tenemos que salir a trabajar todos juntos, estamos muy cerca, estamos a un paso, hagámoslo con alegría".CandidatosPor su parte, Bahillo sostuvo que "queremos llegar al Congreso de la Nación para oponernos a cualquier proyecto de ley que quite derechos a los trabajadores y avance en la flexibilización laboral; para fijar una postura clara que no vamos a acompañar ningún proyecto que modifique la edad jubilatoria y perjudique a nuestros jubilados; y para defender fuertemente el sistema educativo", para lo cual anunció que se opondrán al "plan maestro" que promueve el gobierno nacional.En tanto, Mayda Cresto sostuvo que "nos convocamos porque tenemos una cita con la patria el próximo 22 de octubre" y resaltó que "tanto en el 55 y en el 76 imperaban las concepciones económicas que hoy nos gobiernan, en 2017, y nosotros no lo podemos permitir", porque son "concepciones económicas que nada tienen que ver con el peronismo, que impulsan políticas que van en contra de los derechos de los trabajadores".A su turno, el candidato en tercer lugar, Gustavo Zavallo, destacó "la unidad del peronismo para frenar el salvaje ajuste del gobierno nacional", y advirtió que "las medidas más duras son las que vienen después de octubre: la flexibilización laboral, una reforma previsional, aumento de la edad jubilatoria", y resaltó que "existe también un claro intento y una clara intención del gobierno nacional de apoderarse de los recursos de las provincias, del interior"."Vamos en defensa de todos los entrerrianos, juntos y unidos. Pidiendo al gobierno nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado", concluyó Zavallo.