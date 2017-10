Gremios en estado de alerta por la situación de la Caja

Con una movilización que recorrió varias calles céntricas de Paraná que finalizó con un acto sobre uno de los laterales de Casa de Gobierno, la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), seccional Entre Ríos, y diferentes organizaciones gremiales, se pronunciaron en contra de la supuesta pretensión del gobierno nacional de armonizar la Caja de Jubilaciones de la Provincia, en el marco de una jornada de lucha que consistió en un paro de actividades en todas las capitales de provincia. Entre los oradores se escucharon fuertes críticas no solo al presidente, Mauricio Macri, sino también al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet , ante la incertidumbre por lo que pueda suceder con los recursos para financiar el sistema previsional entrerriano, así como también exhortaron a defender la Ley Nº 8.732 de régimen de jubilaciones y pensiones para el personal de la administración pública.









La situación, que viene siendo advertida tanto por trabajadores públicos como por jubilados de diferentes agrupaciones, quedó visibilizada ayer por representantes de la Multisectorial en defensa de la Caja de Jubilaciones. "No van a tocar un solo peso de esta provincia, así tengamos que estar todos en la calle. La Caja de Jubilaciones no se toca, pero no es solamente por lo que hoy estamos acá, es por los que murieron, porque la Caja es patrimonio de cada uno de los entrerrianos. Se debe tener un mayor compromiso por el derecho de los jubilados, por el derecho de los trabajadores y el derecho de todos los entrerrianos", sentenció Alejandra Gervasoni, integrante del mencionado espacio.









Agmer , que se sumó a la jornada de protesta con la realización de dos horas de asambleas en la escuelas, llamó a mantenerse en alerta y expresó la preocupación "por las dudas que ha evidenciado el gobernador" sobre el tema. El secretario de Organización del gremio, César Pibernus, denunció la "existencia de un pacto para avanzar sobre los derechos de los trabajadores".









"Nosotros lo que queremos como respuesta son acciones concretas; es de cínico, es de traidor, tanto desde la Provincia como desde la Nación, querer disfrazar esa medida de reforma poniéndonos a nosotros como culpables. ¿Con qué cara el gobernador o el Presidente nos meten a nosotros en esta cuestión, cuando siguen pagando montos en negro, cuando siguen mirando para otro lado ante la desocupación, el trabajo precarizado, los contratos basura? Los trabajadores van a seguir en la calle si el Gobierno continúa con estas medidas", remarcó sobre el improvisado acto que ocupó parte de calle Santa Fe.













Denunció un plan de ajuste













El secretario general de ATE, Oscar Muntes, fue el último orador de la jornada. "Ha sido muy claro el Presidente de la Nación: disciplinamiento a todas las provincias, disciplinamiento a la clase trabajadora. Un Presupuesto de ajuste, tarifazo y endeudamiento, eso significa sumisión a la clase trabajadora, sumisión al pueblo argentino", graficó el sindicalista oriundo de Concepción del Uruguay. En este marco el dirigente lamentó la comparación que hizo Macri entre la Caja de Jubilaciones y la "cajita feliz", según pudo registrar UNO. Al respecto consideró: "Deberían aprender del 82% que cobran nuestros compañeros jubilados, debería aprender de los derechos que tenemos los entrerrianos, también queremos hacer saber que no estamos dispuestos a que nos arrebaten esos derechos sin pelearlos en la calle, los vamos a defender con convicción e intransigencia".









En ese contexto el dirigente sindical reflexionó: "La ley de responsabilidad fiscal puso de rodillas a los gobernadores y estos no tienen la decisión política para enfrentar a este perverso que viene por nuestros derechos".









Más adelante Muntes, con vistas a las elecciones legislativas, señaló: "A los candidatos, a todos cualquiera sea de la fuerza que integren, les pedimos claridad, el pueblo quiere saber qué van hacer en caso de ocupar una banca. Sepan que los entrerrianos tenemos memoria y no vamos a olvidar lo que nos dicen hoy cuando los veamos alzar sus manos".