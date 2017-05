Giorgio pidió una mejora en el acceso a la justicia

Se realizó en la mañana de ayer la audiencia pública en la que los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado oyeron e interrogaron a Miguel Ángel Giorgio, quien ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para ser vocal del Superior Tribunal de Justicia , integrando la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal. El presidente de la Comisión, el senador Lucas Larrarte, preguntó al magistrado cuáles son sus proyectos, y en este sentido aseguró: "Mi idea es la de mejorar el acceso a la justicia en todos sus niveles".









"Mi deseo es, para trazar una política en uno de los poderes del Estado, para hacer un aporte, conocer la problemática de toda la provincia, para ver en qué medida puedo hacer aportes para mejorar", resaltó.









También se le preguntó al postulante a ocupar una vocalía en el máximo tribunal su opinión sobre el proyecto legislativo que impide someter a un juicio abreviado a quienes cometan hechos que impliquen violencia de género y atenten contra la integridad sexual de las personas.









Al respecto, Giorgio dijo: "Se trata de políticas criminales que se adoptan en un contexto histórico", y adelantó: "Lo veo positivo y creo que de ninguna manera se cercenan o menoscaban la posibilidades defensivas de quien está sospechado de cometer un delito".









***

Unidades penales













Consultado sobre la realidad de las unidades penales en Entre Ríos informó: "He ido a las unidades penales, las he visitado y la actualidad es de espanto. He ido a los pabellones, he recorrido las instalaciones de servicio. Preocupa el lugar donde deben estar, hasta se ha utilizado una capilla para alojar internos".









Sobre la Policía, su funcionamiento y el caso de la Policía Judicial, lo consideró "un viejo tema de discusión". Recordó experiencias como juez de Instrucción en los que tuvo que aportar a la Policía porque no eran objetivos, trayendo aquí una situación que se dio en un caso en el que falleció un cantinero. "Vi fallas en ese caso, falencias en la investigación. No se tomaron medidas fundamentales para el esclarecimiento del hecho", explicó en detalles agregando que incluso se realizó el entierro sin siquiera extraer el proyectil del fallecido.









***

Narcomenudeo













Sobre la posibilidad de desfederalizar el combate contra el narcomenudeo dijo: "Estoy de acuerdo si se hace el proceso integral, que implica que sea en la misma jurisdicción donde se hace el juzgamiento".









"Si vamos por un resultado serio, el proceso debe ser integral. No es una materia tan complicada sobre la que hay que fallar, hay cuestiones más complejas", afirmó ante los legisladores.









Además, Giorgio fue consultado también por el senador Raymundo Kisser, quien se refirió también al tema del juicio abreviado en cuanto al procedimiento penal de menores, en relación al resguardo del menor. Al respecto el juez dijo que "puede ser una excepción".









También se expresó sobre aspectos de la situación generada por el desempeño del juez de Ejecución Rossi. "Me han llegado situaciones sobre la ejecución de penas, es un tema que tiene que ocuparse Casación. No veo que haya habido dificultades en el sistema, se ha analizado, no veo impedimento u obstáculos para que el fiscal recurriera oportunamente".









Asimismo se le preguntó sobre la participación de la representación de la víctima. "Por supuesto, se la puede escuchar a la víctima, en una apelación", lanzó el magistrado.