Giano: "Nación no ha mandado más recursos"

Luego de la reunión de gabinete provincial, concretada en el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris, el senador Ángel Giano y el diputado Juan José Bahillo realizaron declaraciones responsabilizando al gobierno nacional por el no envío de fondos para obras públicas y salud.





Giano calificó de "infundadas" las críticas que realizaron algunos legisladores de la oposición a la gestión provincial, y advirtió que algunas políticas económicas del gobierno nacional "influyen negativamente en el contexto social", y explicó que la provincia asume con fondos propios la ejecución de obras públicas debido a que se ha restringido el aporte de la Nación.





"Las únicas obras que hay en la provincia las ejecuta el gobierno provincial. Nación no ha mandado más recursos a Vialidad, por eso no se pueden hacer más obras en los caminos, y ha transferido los recursos de programas de salud como Remediar y los educativos. Mientras Entre Ríos aumentó un 51 por ciento de sus recursos, Nación sólo lo hizo en un 21 por ciento, es decir que están administrando, gastando e invirtiendo mal", dijo.





En el mismo sentido, el diputado Juan José Bahillo apuntó que "las provincias no pueden estar ausentes de las consecuencias de las medidas que toma el gobierno nacional que lleva adelante un modelo económico de achicamiento del gasto sin importar si se afectan programas sociales o si se afecta la obra pública, y que de alguna manera también es reticente con fondos hacia las provincias porque anteriormente las obras nacionales las financiaba en su totalidad el gobierno nacional y ahora no sólo que no hay prácticamente nuevas obras del gobierno nacional sino que las que son con financiamiento nacional hay que cofinanciarlas con la provincia".





Destacó por el esfuerzo que realiza la gestión provincial para mantener el equilibrio en sus cuentas públicas y apuntó: "La provincia trabaja en ordenar las cuentas públicas y en darle la previsibilidad necesaria para llevar adelante la gestión. Trabaja sobre el gasto, pero en el mejoramiento, en la calidad del gasto, no en el ajuste indiscriminado que no tenga en cuenta las cuestiones sociales o el ingreso de los trabajadores. El gobernador hizo eje en estas cuestiones en la reunión de gabinete", completó Bahillo.