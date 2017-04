Gas natural: Desde mayo el servicio será más caro y no hay planes de financiación para nuevas instalaciones

Las primeras facturas con un incremento del 23% en el costo del gas natural comenzarán a llegar a los usuarios paranaenses en mayo (entró en vigencia a partir del 1° de abril). Del total de la suba, un 18% es por el aumento del insumo y el otro 5% por el incremento del margen de distribución.





"El aumento es consecuencia de un proceso de revisión tarifaria integral, el cual se hizo por primera vez. Se aplicará en tres escalones, el primero será desde el 1° de abril, el segundo desde el 1° diciembre de 2017 y el tercero desde abril de 2018", especificó a radio 97.1 La Red Paraná de diario UNO el ingeniero Mario Luna, gerente de Redengas, la compañía distribuidora de gas natural en la provincia.





Aclaró que en el caso de las tarifas sociales la suba será de entre 5 y 8%, dependiendo de la categoría tarifaria. Habrá además una tarifa especial para usuarios que ahorraron un 15% respecto del mismo período en el año anterior. El aumento para ellos será de entre un 13 y un 15%.





Luna especificó que una familia tipo consume por año aproximadamente 950 metros cúbicos de gas, lo que implica un costo de 7 pesos por día.









Estancamiento temporal

Por su parte Fernando Peñaloza, responsable del sector contable de Redengas habló sobre las conexiones y proyectos.





"Las instalaciones respecto de años anteriores bajaron. Hoy día no hay un plan de financiación para hacer instalaciones internas nuevas", dijo Peñaloza y añadió: "En su momento se había lanzado uno por el Gobierno Provincial a través de consorcios, pero tuvo poca repercusión. Por una cuestión específica del Enargas, que no permitió que se traslade al recupero de tarifas, se frenó y hoy, no existen en los planes financiaciones para este tipo de instalaciones. Se siguen haciendo pero no al ritmo, por ejemplo, del año pasado", sostuvo el entrevistado.