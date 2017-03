Fernando Huck respondió ante la polémica por el audio viral

Fernando Huck salió al cruce del presidente de la junta de gobierno de Aldea María Luisa, Luis Schönfeld. El contador, empresario de medios y desarrollador urbano ofreció su versión de los hechos que se desataron a partir de hacerse viral un audio con los insultos propinados por el dirigente político.





En la edición de UNO del sábado, bajo el título: "Atropellos, cruces y audio viral en María Luisa por loteo", UNO publicó las declaraciones de Luis Schönfeld, con lo que se reavivó una polémica que el referente de la junta de gobierno de Aldea María Luisa mantiene con el desarrollador urbano Fernando Huck por las obras en un terreno.













Huck, por su parte, pidió aclarar algunos conceptos vertidos por Schönfeld, con quien destacó que no quiere seguir polemizando, después de que el presidente de la junta le pidiera disculpas días atrás.









Huck dijo a UNO: "Después de 41 años de vivir en Crespo y trabajar en actividades periodísticas escritas, radiales y televisivas en la región, junto a otros emprendimientos industriales y comerciales y ya con ganas de legarle las mismas a mis hijos, de pronto me veo envuelto en la más grande exposición pública en los medios de comunicación y redes sociales que yo haya conocido en la historia de Entre Ríos al viralizarse un audio. Ese audio fue una inédita y explosiva noticia provincial al tomar estado público: escuchar cómo un político, presidente de una junta de gobierno, insultó de la peor forma posible a un empresario y periodista, sin dejarle contestar".









Sobre el audio, Huck agregó: "Cientos de miles de entrerrianos, rápidamente se fueron pasando el audio por WhatsApp, asombrados y divertidos por un vocabulario insolente, atrevido e irrespetuoso. Luego se repitió por Internet, medios escritos, radiales, televisivos y sitios digitales entre otros. En lo personal, quiero dejar aclarado mi verdad, frente a este incidente que me deja mal parado ante a la opinión pública, porque de no hacerlo dejo que se sigan diciendo más mentiras".













***

La obra













Huck explicó el trabajo que debe realizar en el loteo, al que refirió que necesita darle solución concreta y eficiente a un problema técnico a una calle que tiene un zanjón, no natural, sino uno construido por la gestión de la junta anterior. "Está sobre nuestra vereda y queremos colaborar con un mejor drenaje del agua pluvial hacia ruta N° 12. No le iba a costar un peso ni a la junta ni a la Provincia. Ya pedí por escrito a la Dirección de Juntas de Gobierno, a la Dirección de Hidráulica y a la Dirección de Catastro, que nos ayuden a solucionar este conflicto. Conocemos muy bien el oficio, tenemos las máquinas y la gente para hacerlo. Esto fue previamente hablado hace un tiempo con Schönfeld y se lo ratifiqué en un mensaje escrito antes del audio, sin que se opusiera o enojara".









Además, Huck aclaró: "Propuse darle profundidad a un camino que hoy no distingue la vereda de la calle, lo que hace que el agua de lluvia invada los terrenos de algunas viviendas cercanas. Junto a otras nuevas calles que ya construimos y que desembocan en una zanja al costado de la ruta nacional N° 12, propuse bajar 50 centímetros los 7 metros de ancho de la calle del problema, que tiene 400 metros de largo. Enseguida la rellenaríamos con 15 a 20 centímetros de broza compactada. Con eso se solucionaría el problema entre un loteo anterior y el nuestro".













***

Tras las disculpas, sin rencor













Huck continuó con su exposición sobre los hechos ocurridos y explicó que cuando Luis Schönfeld lo insultó el lunes 13 de marzo y le cortó la comunicación, de inmediato le mandó un mensaje de texto recriminándole sus expresiones y pidiéndole tener una urgente reunión. "Y como el celular Samsung S7 que me regalaron mis hijos, tiene una función que graba automáticamente las últimas conversaciones, le mandé el audio para que vea lo procaz de sus palabras y le pedía que nos juntemos. Enseguida le hablé al director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chávez, para informarle lo sucedido y también le envié el audio", destacó el empresario.









Además aclaró que el viernes 17, lo volvió a llamar a Schönfeld y este lo atendió muy bien y calmado. "Le pregunté si podíamos hablar y me dijo que sí, pero me pidió que fuera a la semana próxima. Me contó que el sábado y el domingo tenía actividades particulares, personales y que tenía el tiempo completo, porque estaba preparando un acontecimiento personal y de su familia, y me despidió diciendo: 'Dale. Un abrazo'".









Huck continuó: "Por eso, me llamó la atención que le haya dicho a UNO que yo entré a su oficina 'sin pedir permiso y con el guardaespaldas parado en la puerta'. Eso no es cierto. Yo tengo un secretario, un señor de 55 años que pesa 55 kilos y no es guardaespaldas. Cuando él quiso entrar detrás de mí, le pedí que nos dejara solos. Entré, porque tenía las puertas abiertas a la calle, pero enseguida le extendí la mano y él me pidió tres veces disculpas por los exabruptos contra mi persona, en los pocos minutos que estuvimos juntos. Le dije que yo no era rencoroso y que le disculpaba y quedamos que los temas de María Luisa los íbamos a manejar directamente con la Dirección de Juntas de Gobierno. Es cierto que ante su disculpa, al despedirme, le quise dar un abrazo de reconciliación, pero no me le tiré encima de él, como dijo. Lo que más me sorprende, es que ande diciendo en este y otros medios, que está preocupado por su seguridad, que tiene temor por él y por su familia ante todo lo sucedido y otras cuestiones, como si yo tuviera alguna rara intención".









Pero además, Huck señaló que tiene previstas determinadas donaciones que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de la Aldea y agregó: "Estoy seguro de que podemos ayudar a hacer crecer a María Luisa. Ya le ofrecimos por escrito a la Cooperativa de Agua local donar la red de agua y un pozo de agua con su respectiva bomba. En breve, instalaremos un transformador de 315 KVA, que donaremos a la cooperativa que atiende en esta zona, que va a beneficiar también a los vecinos. Además de donar la red de energía eléctrica a la cooperativa, donaremos las calles y la plaza, como corresponde. Las calles que ya abrimos las vamos a afirmar con broza compactada, a pesar de que no es una obligación".









Por último, Huck, agregó que ya se comprometió a poner una farola de alumbrado público frente a cada futura vivienda por más que no se les exija eso por ahora. "Por esto, ratifico que no tengo rencor con Schönfeld, que quiero cumplir con lo que se me solicita en cada emprendimiento y poder aclarar todo lo relacionado con este famoso audio", remató el empresario.