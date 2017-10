Faltan médicos para cubrir las guardias

UNO. Si bien opinó que el médico de Guardia actuó correctamente al acompañar a la mujer de 36 años al hospital San Martín debido al grave cuadro de salud que atravesaba, luego de practicarle las maniobras de reanimación, señaló: "La enfermera ni siquiera se enteró en ese momento de que estaba este señor y entiendo que no fue con mala intención, sino viendo la problemática de la situación los agentes de Policía le dijeron a esta familia que siguieran al hospital para que llegaran más rápido a atenderse". Luego de recibir los descargos correspondientes de quienes prestaron servicios en el centro de salud Oñativia la noche que falleció Héctor Carrere –que hoy forman parte de un expediente en el área jurídica del Ministerio de Salud–, Norma Hernández, la directora general de Atención Primaria, llamó por teléfono a María. "Le expliqué la situación y obviamente entiendo su dolor", aseguró aSi bien opinó que el médico de Guardia actuó correctamente al acompañar a la mujer de 36 años al hospital San Martín debido al grave cuadro de salud que atravesaba, luego de practicarle las maniobras de reanimación, señaló: "La enfermera ni siquiera se enteró en ese momento de que estaba este señor y entiendo que no fue con mala intención, sino viendo la problemática de la situación los agentes de Policía le dijeron a esta familia que siguieran al hospital para que llegaran más rápido a atenderse".









"No juzgo a la familia por sus cuestionamientos, porque es una instancia que nadie quiere pasar, pero me parece que este hecho se encuadra dentro de las situaciones en las que, más allá del esfuerzo que uno ponga, pueden ocurrir". No obstante, explicó: "Estamos trabajando en este momento con la gente de Emergencias Sanitarias y de la Dirección de Atención Médica para reformular el sistema de emergencias, justamente para poder tener ambulancias dotadas con personal médico y de enfermería especializado en situación de asistencia grave. Si esto ya existiera, el médico del Oñativia podría haber llamado al sistema de emergencia y hubieran venido ya con un médico. Pero esa no es la realidad que tiene actualmente ni previamente la Dirección de Emergencia Sanitaria, por eso para nosotros es muy importante la decisión del Ministerio de Salud de poner al frente de Emergencias Sanitarias a una persona con experiencia como es el doctor (José Carlos) Cuestas y repensar el sistema de emergencias para que en estas situaciones haya mayor capacidad operativa y efectividad. Obviamente esas cosas no se logran de un día para el otro".