Etienot sobre el voto electrónico: "abogamos por su instrumentación en el marco de una reforma política"

Josefina Etienot participó hoy en la Jornada de capacitación sobre sistemas electorales y confirmó: "A través de nuevas vías de participación ciudadana nos proponemos preparar a la próxima generación para ser dirigentes políticos y enfocar la reforma electoral de caras al siglo XXI".

La Presidenta del HCD destacó el aporte de la Facultad Tersa de Ávila de la UCA y el Instituto Nacional de Capacitación Política (Incap ) "para dar un debate abierto en torno a una cuestión tan trascendente para la consolidación actualizada de nuestra vida democrática".





En ese sentido, al abordar la posibilidad del voto electrónico, la Viceintendenta afirmó: "abogamos por su instrumentación en el marco de una reforma política que inevitablemente deberá darse, ya que asegura un grado de transparencia muy grande".





"Nuestras vidas se mueven en torno a la tecnología, por lo cual resulta incomprensible que en actos eleccionarios donde se define el futuro del país, dejemos la tecnología de lado, con los beneficios de celeridad y transparencia que nos asegura", explicó.













En una sala colmada se realizó la capacitación pensada para estudiantes y docentes en sistemas electorales y participación ciudadana.





La actividad se desarrolló en el marco del convenio de colaboración académica entre el INCAP, el HCD y la UCA en el aula magna de la Facultad Teresa de Ávila.





Las tres instituciones ( HCD, UCA e Incap ) ofrecieron esta formación sobre algunas manifestaciones de la realidad política, a los fines de su comprensión y transformación, pero también en aras de fomentar el protagonismo ciudadano.





La apertura de la Jornada estuvo a cargo de Josefina Etienot, Viceintendente y Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, Martín Acevedo Miño, Decano de la Facultad Teresa de Ávila - UCA Paraná y Fernando Bogado, Director del Incap y el capacitador del instituto Nicolás Cereijo.













El Director del Instituto Nacional de Capacitación Política (Incap) dependiente del Ministerio del Interior, Fernando Bogado, manifestó que "los ámbitos de discusión y de debate deben darse, como en este caso, de caras a la comunidad y no solamente con los partidos políticos".





Al analizar la necesidad de una reforma del sistema electoral Argentino, Bogado trajo a colación el escrutinio de las recientes elecciones PASO, enfatizando que el mismo "fue realizado con mucha normalidad y transparencia".





"Hubo sectores políticos que por oportunismo, al ver el cachetazo que les daba la realidad recurrieron a una serie de cuestionamientos de público conocimiento; por ello la Argentina se merece un debate para evitar que algunos vivillos intenten utilizar estos sistemas para sacar ventajas" opinó.













"La única forma que existe para poder dar un marco de seguridad, transparencia, y participación al proceso, es que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo en la reforma política electoral con el cambio del instrumento de votación" concluyó.





A propósito, Bogado lamentó que la iniciativa de reforma quedara trunca en el Senado, luego del intento del gobierno -en 2016- de avanzar en ese sentido; y responsabilizó de ello "a algunos gobernadores de carácter caudillezco, que creen que, este sistema obsoleto que tenemos en algunas provincias los beneficia" y por ello, impidieron que la reforma se tratara en el Congreso.





El titular del Incap finalizó señalando que "hoy la realidad representa una luz amarilla para que de una vez por todas tengamos la madurez necesaria para concretar la reforma electoral que el país reclama".













Finalmente Martín Acevedo Miño, decano de la Facultad Teresa de Ávila, destacó la importancia de la jornada "por su contribución a la formación académica de los alumnos que cursan las carreras de abogacía y ciencias políticas".





Además, refirió a que: "el proceso político que estamos viviendo hace más atractiva la temática de las Jornadas, ya que para ejercer nuestro rol como ciudadanos debemos estar no solamente informados sino formados, acerca de las herramientas de participación ciudadana y de los sistemas electorales".





Los sistemas electorales no son neutrales- reflexionó- siempre juegan para un lado o para otro, por lo que el conocimiento es absolutamente imprescindible para ir transitando esta democracia relativamente consolidada". Finalmente el Decano consideró que "ajustar el sistema electoral tendrá que ver con los tiempos que nos toca vivir ya que no podemos permanecer en sistemas que no responden a la época"





La actividad, que contó con una nutrida concurrencia y se extendió hasta pasado el mediodía, estuvo destinada principalmente a docentes y estudiantes de la Facultad Teresa de Ávila, alumnos de qunito y sexto año de las escuelas de nivel medio de la ciudad de Paraná.





Participaron: el Secretario del Concejo Deliberante , Rodrigo Devinar, los referentes del Concejo Deliberante Estudiantil del HCD, referentes del Senado Juvenil de la Provincia; y alumnos y docentes de la Facultad Teresa de Ávila y de distintas escuelas de nuestra ciudad.





