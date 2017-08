Este lunes reabren el ropero solidario para quienes necesitan abrigo

"De lunes a viernes, de 8 a 20, vamos a estar con el ropero a la mano de quien lo necesite y para que la gente traiga prendas que no use. Si hay mucha ropa en el perchero, vamos a tener un espacio dentro de la farmacia para guardarlas. Contamos con la buena intención de la gente, porque es muy lindo poder decir que entre todos ayudamos", dijo Gladys. En este sentido, apeló a la solidaridad de los habitantes de la capital provincial para que acerquen camperas, sacos, pulóveres que ya no usen, con la condición de que las prendas estén limpias y en buen estado.