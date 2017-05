Esperanzado por ver, un joven lanzó su campaña: #OjosParaJuan

Si algo le sobra a Juan Bustamante es iniciativa y esperanza. Sin lentes, prácticamente no ve nada por una enfermedad que le detectaron a los 14 años. Este joven cumplió los 35 semanas atrás y está sin trabajo. La operación que debe realizarse es muy costosa y luego de estudios, recién ahora pueden hacerle la intervención quirúrgica que le cambiará la vida. Al no contar con el dinero lanzó su propia campaña solidaria y lo hizo por facebook : Ojos para Juan. Vende una rifa y necesita ayuda.





"Hola Amigos del Face: quiero contarles que después de mucho tiempo y estudios realizados puedo operarme de los ojos . La cirugía Refractiva (PRK) es muy costosa, por lo que estoy realizando un bono contribución de 100 pesos para poder costearla. Desde ya, muchas gracias", publicó Bustamante en su cuenta de la red social y enseguida cosechó decenas de compartidos que le permitieron empezar a mostrar su problema y su posible solución.





El presupuesto que le realizaron en el centro oftalmológico donde deberá realizarse la intervención quirúrgica, es concreto: para poder ver deberá desembolsar 25.800 pesos por ojo; más 2.000 de estudios previos. Esto da como resultado: 53.6000 pesos que el paranaense no tiene. Es que este joven atraviesa un momento difícil porque hace poco se quedó sin trabajo. Era vigilador para una empresa de seguridad privada. Pero además, su obra social, como otras, no le cubre esta operación. "Se me ocurrió hacer un bono contribución, es una rifa. Tengo unos contactos con quienes venden ollas Essen y me dejan al precio de costo. Por lo menos necesito aguantar el cimbronazo del 70% u el 80%de la intervención", dijo Bustamante a UNO.





También explicó que su enfermedad le genera miopía y astigmatismo. "Es una degeneración en el ojo que me deja al globo ocular como una pelota de rugby. Me lo detectaron a los 14 años y me aumentó un grado por año. Hoy estoy en 9º de aumento, me saco los lentes y veo todo borroso, veo bultos nomás", agregó.





La rifa de la campaña Ojos para Juan cuesta 100 pesos y sorteará el 3 de junio: hay un disco, una cacerola de 24 centímetros y como tercer premio una bifera con mango.





"La cirugía Refractiva es con un láser que te va comiendo la corteza de la córnea. Al ser como una pelota de rugby y quedar ovalada, para disminuir la miopía, hablando en criollo, es como si agarraran una lima y me gastaran el ojo", explicó este joven que espera de la ayuda de los vecinos para poder tener una vida mejor.





Quienes quieran colaborar deberán comunicarse con Juan Bustamante al celular: (343) 154196041.













Juan Bustamante. La rifa cuesta 100 pesos, y para poder operarse y ver debe reunir 53.600 pesos.