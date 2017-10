Esperan repunte de las ventas por la celebración del Día de la Madre

No obstante, los propietarios de los comercios mantienen la esperanza de que a partir de mañana se intensifique el movimiento, habida cuenta de que de jueves a domingo rigen los planes en tres, seis y 12 cuotas sin interés, y ya es costumbre esperar hasta último momento para adquirir los regalos. Jorge López, presidente del Centro Comercial de Paraná y a la vez titular de la Federación Económica de Entre Ríos, señaló: "Todavía no se aprecia que haya un incremento de las ventas con motivo del Día de la Madre. Aún tenemos un mercado bastante restringido, pero de todas maneras hay muchas expectativas porque es una de las fechas en las que más facturación tiene el comercio, ya que es uno de los días donde más se celebra".





En este contexto, López adelantó que los negocios podrían abrir sus puertas el sábado en horario extendido e incluso algunos también optarán por atender al público el domingo, aprovechando para vender más. A su vez, el dirigente analizó: "Muchas veces se espera este momento para hacer la compra de algún elemento importante que esté faltando en la casa, como algún electrodoméstico por ejemplo". Entre los rubros más requeridos este año para esta fecha, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que están encabezados una vez más por indumentaria y calzado, seguidos por electrodomésticos, artículos de informática, perfumería y cosmética, y telefonía celular. Pero por ahora la demanda no se adecua a las expectativas. Daniel Luna, propietario de un local de venta de ropa, opinó que "se advierte que la situación econó- mica sigue siendo complicada para la gente, que no está comprando todavía".





Asimismo, manifestó sorprendido: "Pusimos muchas ofertas, con descuentos que van del 10% al 25% y tenemos cuotas sin interés, pero no hay un incentivo por comprar, ni siquiera preguntan precios para hacer un regalo. Nos preparamos durante todo este mes para tener la mejor ropa, invertimos en hacer una hermosa vidriera, y esperábamos que se moviera un poco más desde el fin de semana pasado, pero no tenemos la misma respuesta que otros años. No sé si es porque este fin de semana largo hay muchos eventos en Paraná que la gente está pensando en otra cosa, como el partido de Boca y Patronato o las Fiesta de Disfraces". Opinión Manuel Gabás, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Paraná y propietario desde hace más de 50 años de una tradicional regalería, coincidió en que, al menos por ahora, no se advierte un incremento en las ventas por el Día de la Madre: "No hay un porcentaje importante de ventas por el Día de la Madre.



En Entre Ríos ya no rige el plan CAME-Atacyc

El domingo venció el primer trimestre del plan impulsado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) para operar en 12 cuotas sin interés, todos los días y en todos los rubros, el cual abarcó el período comprendido entre el 7 de julio al 8 de octubre inclusive en las ciudades de frontera con el fin de revertir la competencia que significa la diferencia de precios con países vecinos Jorge López, presidente del Centro Comercial de Paraná y de la Federación Económica de Entre Ríos, destacó el éxito de este convenio, que en Entre Ríos alcanzó a 11 localidades de la costa del Uruguay, como Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay, Villa del Rosario, entre otras. "De forma exitosa, contribuyó a competir comercialmente con los países vecinos", dijo. Desde la CAME explicaron que el segundo período, que va desde este lunes al 6 de enero de 2018, tiene vigencia en todos los comercios y establecimientos que se encuentren habilitados a operar en 12 cuotas y que estén situados en aquellas provincias que hayan eliminado el régimen de retención de Ingresos Brutos, que se aplica a las operaciones realizadas con tarjetas de crédito.

En este marco, López lamentó que a pesar de haberse reunido en reiteradas oportunidades con el gobernador, Gustavo Bordet, quien le manifestó su compromiso de firmar el convenio, finalmente no lo concretó. "No pedimos exceptuar a la operación de Ingresos Brutos, simplemente lo que se solicitaba es que al momento de realizarla no se efectúe la retención anticipada que normalmente se hace, sino que se liquidara este concepto por la forma tradicional, con la declaración jurada que se hace a fin de mes", aclaró López, y lamentó que en Entre Ríos no se pueda continuar con el plan para impulsar las ventas en las localidades lindantes con otros países, desfavorecidas por el cambio de moneda que hace que más gente cruce la frontera para encontrar precios más convenientes Las mujeres están realizando compras personales pero no para regalar. Esperamos que esto cambie y haya un repunte en los próximos días, ya que históricamente los días fuertes en esta fecha han sido jueves, viernes y sábado". A su vez, afirmó: "Este año cae el 15 y cuando el Día de la Madre es a mediados del mes no nos beneficia mucho, porque sorprende al cliente por lo temprano. Creo que la población no tomó conciencia de que estamos a pocos días de esta fecha, que es un día especial donde todos compran algún obsequio, ya sean los hijos, las hijas, los yernos, las nueras". En referencia al gasto promedio, estimó que en el rubro al que se dedica será de unos 700 pesos y este monto prácticamente se acerca al que vaticina la CAME en base a un relevamiento que realizó una consultora (650 pesos). "Es un promedio, porque lo que más llevan son billeteras, que oscilan en 300 pesos, pero también hay quienes compran una cartera, que cuesta alrededor de 1.000 o 1.400 pesos, aunque hay de mayores montos. Otras cosas que buscan además son chalinas o pareos, bolsos playeros, relojes o alguna prenda", dijo, y concluyó: "A mediados de mes todavía hay efectivo y hay quien se la juega por algo de mayor valor, y otros utilizan mucho la tarjeta, aprovechando los planes en cuotas sin interés. Estimo que el movimiento va a ser similar al del año pasado"

Las ventas por el Día de la Madre , que es el domingo, son regulares y no conforman al sector comercial, que se preparó con numerosas ofertas, descuentos y promociones para vender durante todo el mes, ya que es una de las fechas con más dinamismo para diversos rubros junto con la Navidad.