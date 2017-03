Especialista advierte sobre los efectos de químicos en alimentos

"Somos lo que comemos" afirman numerosos especialistas en nutrición, y frente a la avalancha de la comida chatarra que prolifera en diferentes ámbitos comerciales, proponen la alternativa de elegir opciones más saludables. Sin embargo, en muchos casos los consumidores ignoran qué es lo que ingieren en realidad en el intento de sumar hábitos alimentarios más sanos.

Muchas veces ocurre que adquieren una porción de carne magra, preparan una ensalada e incluyen cereales o legumbres a su dieta, entre otros ingredientes que prometen ser nutritivos, pero se exponen a alimentos que esconden un proceso productivo que incorpora, en la mayoría de los casos –y según el alimento– componentes como hormonas de crecimiento, antibióticos, pesticidas, harinas enriquecidas y refinadas, jarabe de maíz de alta fructosa, edulcorantes y conservantes, grasas trans, saborizantes, colorantes, acondicionadores, carragenina, glutamato monosódico, metales pesados y neurotoxinas, entre otros aditivos.

"Todos los días llevamos a nuestras mesas determinados comestibles y suponemos que son saludables, ya que en otras épocas lo eran, pero en la actualidad lamentablemente ya no lo son. La industrialización de los alimentos se ha extendido en los últimos años y se estima que existe una relación muy fuerte entre lo que estamos incorporando a nuestro organismo y los problemas de salud que estamos teniendo hoy", señaló a UNO el médico Damián Verzeñassi, quien es director de la Carrera de Medicina en la Universidad de Chaco Austral (Uncaus) y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y que el miércoles a las 20 dará una charla en La Vieja Usina, situada en Gregoria Matorras de San Martín 861, bajo el título La química en nuestra mesa. Si somos lo que comemos, ¿qué somos?.

La propuesta, abierta a todo público con entrada libre y gratuita, es impulsada por el Foro Ecologista de Paraná y se enmarca en las actividades previas al Encuentro Intecontinental Madre Tierra: Una Sola Salud, IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental a realizarse del 12 al 16 de junio en Rosario.

El profesional comentó que uno de los objetivos de esta iniciativa es que la población pueda conocer qué es lo que consume habitualmente: "La idea no es generar pánico, sino asumir conscientemente cuál es el proceso de dependencia alimentaria que hemos sufrido en los últimos años y a partir de darnos cuenta y acordar un diagnóstico, proponer un tratamiento que nos permita recuperar la soberanía alimentaria".

Verzeñassi hizo referencia a la ausencia de organismos de control que garanticen el cuidado de la salud de la población. En este sentido, sostuvo: "El viraje hacia la producción de alimentos industrializados ha sido muy grande, porque los alimentos hoy son un gran negocio".

En referencia a lo que se encuentra en las góndolas de los comercios y que puede resultar nocivo para la salud humana, ejemplificó: "En nuestro país la mayoría de los productos industrializados que son farináceos tienen como emulsionante lecitina de soja, y sabemos que no es soja de verdad sino que es un elemento transgénico que ha recibido enormes cantidades de tóxicos durante el proceso de producción. También encontramos productos industrializados con un endulzante que en realidad es el jarabe de maíz de alta fructosa, que es un veneno prácticamente: se trata de una grasa dulce que se obtienen de la prensa del maíz, que también ha sido modificado genéticamente".

Asimismo, refirió: "No nos estamos dando cuenta de que hay un incremento de antibióticos en la producción de alimentos de origen animal que son industrializados. Se transformó una farmacología para poder resolver alguna infección en una medicación que se sumó a la dieta de los animales de forma precautoria, por las dudas. Todo esto transforma los procesos metabólicos y la absorción de nutrientes, y acelera la producción de grasa, no de fibra, lo que permite un aumento de peso que se traduce en mayor rentabilidad para quienes hacen un negocio".

Sobre los efectos que estas transformaciones en los modos de producción de alimentos pueden provocar en las personas, indicó que existen diversas investigaciones que dan cuenta de que los químicos que reciben los alimentos, al igual que los expuestos a fumigaciones, no se neutralizan e ingresan al cuerpo. Entre las consecuencias, advierten que muchas poblaciones han sufrido una transición epidemiológica, provocando nuevas enfermedades en adultos mayores y también un desarrollo puberal cada vez más temprano en las niñas, como el crecimiento de las glándulas mamarias y la aparición de la menarca de manera precoz. "Estamos viendo que tenemos cada vez más problemas inmunológicos y casos de hipotiroidismo", agregó el médico.

Hay que elegir las alternativas más saludables

Damián Verzeñassi, quien es miembro de la Asociación Latinoamericana de la Medicina Social (Alames) y participa en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsanl). afirmó que los alimentos que incluyen una cantidad de químicos y de sustancias que pueden afectar la salud muchas veces son adquiridos sin conocer su contenido. "Compramos la comida o los elementos para prepararla en los supermercados y no estamos entrenados en leer las etiquetas de esos productos y saber lo que tienen, o no siempre sabemos qué significan esas siglas que aparecen ahora en los envases de las mercancías que se venden y terminamos sin saber qué comemos, o creyendo que estamos ingiriendo una cosa que en realidad no es tal", expresó, y aseveró que en la actualidad los artículos que se consumen "están muy lejos de ser esos alimentos que realmente conservan una cantidad de nutrientes y propiedades que anteriormente nos permitían desarrollarnos a los seres humanos".

También analizó que "este proceso de dependencia alimentaria no se generó de un día para otro, sino que se fue construyendo a partir de trasformaciones culturales en los hábitos de consumo y sociales". Acto seguido, desmintió la premisa de que es más caro producir alimentos más saludables: "Lo que sí es cierto es que quienes se animan a hacer producciones saludables de alimentos tienen mayores costos, porque los que lo hacen de manera industrializada reciben una cantidad de subsidios de parte del Estado que no percibe el productor ecológico".

En este sentido, instó a optar por aquellas producciones saludables y estacionales para el consumo: "En Paraná, La Picada y alrededores hay producciones agroecológicas que demuestran que es posible generar este tipo de espacios, en cuyo proceso no se dañe el territorio y que además recuperan los nutrientes que debe haber en nuestra mesa. De esa forma podría aumentar la demanda de alimentos saludables y se conseguirían a mejores precios", concluyó el profesional.