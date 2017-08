Entre Ríos tuvo picos de ocupación del 85% durante las vacaciones

Las vacaciones de invierno finalizaron con un balance positivo: casi 4,9 millones de turistas viajaron por el país con una estadía media de cuatro días, y realizaron un gasto directo de 13.702 millones de pesos en las ciudades del interior del país por donde transitaron. A ello hay que sumarle más de 8,5 millones de excursionistas que se trasladaron a ciudades vecinas a pasar el día, con un gasto promedio de 270 pesos cada uno. De esta manera, inyectaron otros 2.322 millones de pesos, reafirmando la importancia económica de las vacaciones invernales, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ).





En Entre Ríos, el movimiento turístico fue bueno, alcanzando picos de ocupación del 85%. Según los datos locales, en la semana del 10 al 16 de julio, cuando porteños y bonaerenes aún no habían iniciado su receso escolar, la ocupación hotelera en la provincia promedió el 35% entre lunes y viernes y 70% los fines de semana. Además, el mal tiempo no ayudó a mejorar el resultado. Sin embargo, a partir del lunes 17, cuando se registraron días soleados y temperaturas agradables, la presencia de visitantes creció notablemente y llevó la ocupación a un promedio del 57% en la semana y del 85% los fines de semana.





El turista que arribó buscó actividades al aire libre, termas, visitas rurales, fiestas y pesca. Lo más concurrido fueron los centros termales, como Federación, Victoria, Villa Elisa, Colón, San José, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Graciela Racedo, secretaria de Turismo de Federación, mencionó a UNO que incluso hasta ayer se registró una alta ocupación en la ciudad y comentó: "El público de Buenos Aires es indudablemente el que marca la diferencia dentro de lo que es el turismo en temporada de invierno, y las termas son el atractivo que lo movilizan a elegir Entre Ríos como destino". En este marco, sostuvo: "Las localidades que tienen termas han sido las de mayor ocupación en la provincia y en Federación estas dos últimas semanas osciló entre un 85% y un 97%".









Por otra parte, la funcionaria señaló que registraron estadías prolongadas, en algunos casos de una semana, de un público preponderantemente familiar: "A diario veíamos que no solamente llegaba gente que pasaba hacia el norte, hacia Cataratas u otros lugares, sino que optaba por Federación como destino para quedarse alrededor de siete días o más. Si bien las termas y el parque acuático son lo más convocante, la gente disfrutó además de otras opciones culturales y recreativas, como la Feria de Sabores, que fue un evento muy exitoso".









También tuvieron buena receptividad las ciudades que ofrecen pesca como La Paz, Santa Elena y Piedras Blancas. Y la mayor cantidad de visitas se registró en Colón, con la Microrregión Tierra de Palmares integrada por San José, Villa Elisa, Liebig y Ubajay. El gasto promedio diario por persona en la zona fue de 580 y pesos los visitantes pudieron disfrutar de una amplia agenda musical y cultural. El origen de los turistas fue mayormente de provincia y Gran Buenos Aires, y en menor medida, Córdoba, Capital Federal, Santa Fe y la República Oriental del Uruguay. Casi 50% de los arribos fueron familias y el 60% visitó la ciudad por primera vez. Otros destinos muy concurridos fueron Victoria, Diamante y Paraná.













Los más elegidos del país













Los destinos más elegidos fueron los centros de nieve como Bariloche, Las Leñas o la ciudad de Mendoza, y destinos de temperaturas más altas como Salta, Tucumán, Córdoba o Misiones. También, la Ciudad de Buenos Aires fue una plaza muy concurrida para los que buscaron unas vacaciones de cultura y shopping.





Si no fuera por la competencia que ofrecieron otros destinos como Chile o Miami, el resultado de las vacaciones hubiera sido mejor aún. De todos modos, el balance no fue malo. Según el relevamiento realizado por CAME en las 40 ciudades más relevantes del circuito turístico nacional, la venta de bienes y servicios vinculada al turismo –medida en cantidades– estuvieron en niveles similares a los del año pasado, notándose más circulación de gente aunque con estadías más cortas. Es que este año las familias eligieron permanecer un poco de menos tiempo en los lugares para no reducir sus gastos, especialmente en gastronomía, hotelería y recreación.





Según el análisis de la CAME, las vacaciones de invierno mostraron buena predisposición de las familias a viajar, a pesar de las dificultades económicas. La mitad de los turistas que viajaron en julio lo hicieron por ocio, esparcimiento o recreación, y el resto para visitar familiares, amigos o participar de alguna competencia deportiva; especialmente carreras de autos, maratones o torneos de golf.





Muchas familias que arribaron en busca de descanso fueron alojadas por vínculos cercanos. Esto explica que el gasto promedio diario por visitante se haya ubicado algo por debajo de otros fines de semana largos del año. Además, al permanecer más días el gasto en transporte se hace algo menos incidente.













El Litoral fue uno de los destinos preferidos













Por grandes zonas, la región del país más concurrida fue el Noroeste con el 21,5% de los arribos, seguida por la zona Centro con 18%, destacándose especialmente Córdoba; en tercer lugar se ubicó la zona del Litoral recibió 13,5%, fundamentalmente entre Misiones y Entre Ríos. En cuarto lugar estuvo la Provincia de Buenos Aires con 13%, seguida por Cuyo con 12,5%. En esta última se destacaron muchos excursionistas que fueron hacia Chile, de acuerdo al relevamiento hecho por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Algunos de los polos turísticos que recibieron la mayor cantidad de viajeros fueron la ciudad de Mendoza, Malargüe, Potrerillos, Uspallata, Penitentes y San Rafael, todas en la provincia de Mendoza; Villa Unión y Chilecito, ambas en La Rioja; San Fernando del Valle de Catamarca, Fiambalá y Antofagasta de la Sierra, todas en Catamarca; Puerto Iguazú en Misiones, y Bariloche en Río Negro. Por diferentes motivos, también se destacaron la Ciudad de Buenos Aires con su propuesta cultural; Gualeguaychú, Federación y Villa Elisa con las termas, todas en la provincia de Entre Ríos; Tandil en la provincia de Buenos Aires; Ushuaia en Tierra del Fuego; Termas de Río Hondo en Santiago del Estero; Villa General Belgrano en Córdoba; Salta, y Formosa con su Fiesta Nacional del Pomelo.

En estas vacaciones se observó un turista medido en sus consumos pero que igual gastó. A la hora de ajustar redujo su estadía. Abundaron los turistas que buscaron precios y evaluaron la calidad del servicio antes de elegir. En algunas ciudades prevalecieron los arribos sin reservas.