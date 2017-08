En un año y medio se perdieron 8.127 empleos en la provincia

"La situación es muy preocupante, porque desde principios de 2016 se perdieron en la provincia 8.127 puestos de trabajo en el sector privado, y no se observa aún ninguna recuperación de empleos", manifestó ayer a UNO el secretario de Trabajo, Oscar Balla.

El funcionario basó las cifras en las estadísticas oficiales brindadas por el gobierno nacional, a quien responsabilizó por el ajuste que se registra en el mercado laboral. El número toma mayor magnitud si se complementa con el dato aportado por UNO en su edición del sábado, respecto de que por año se suman a la Población Económicamente Activa en la provincia unas 8.000 personas. Ello grafica de modo más elocuente el impacto que tiene la falta de recuperación de empleos.

La realidad muestra las dificultades existentes en un mercado laboral que no solo no demanda mano de obra, sino que también exhibe permanentemente conflictos en los distintos rubros. Por ejemplo el sector avícola, uno de los mayores generadores de trabajo en Entre Ríos, aún no ha incrementado las cifras de pérdidas de empleo debido a que desde hace poco menos de un mes se comenzaron a instrumentar medidas de merma de producción y adelanto de vacaciones hasta tanto se puedan observar mejoras en el nivel de actividad del sector, afectado no solo por la caída del consumo interno sino también por las importaciones y por los altos costos operativos, marcados por incrementos de tarifas de servicios y de insumos para la producción.