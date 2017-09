En Santa Elena promueven un anticonceptivo que se implanta en mujeres adolescentes y jóvenes

Fuente Diario Río Uruguay

El implante subdérmico fue incorporado al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable como método anticonceptivo en el 2014 y si bien es colocado de forma gratuita en hospitales y centro de salud, en la ciudad de Santa Elena fueron los primeros en salir a hacer una difusión masiva de este implante que tiene un tamaño y forma parecida al de un fósforo o escarbadiente y que se coloca debajo de la piel de un brazo.La enfermera del Centro de Salud Nueva Esperanza, Mónica Almeira, brindó algunos detalles al programa en diálogo con el programa "Ruidos Molestos" (Oid Mortales Radio); poniendo énfasis en la aclaración de que el método anticonceptivo "impide el embarazo, pero no así las enfermedades de transmisión sexual, para lo cual debemos acompañarlo con el método más efectivo que es el uso del preservativo".Este nuevo método puede ser aplicado en mujeres cuyas edades oscilen entre los 14 y 24 años y dura aproximadamente tres años. Para acceder a ello, las adolescentes se deben presentar en los centro de salud que disponen del personal especializado para tal fin y se les ofrecerá una charla informativa."Previo a la colocación del implante lo único que se les solicita a la joven es la realización de un papanicolau", que no debe exceder de los 6 meses "y un test de embarazo en sangre negativo", remarcó Almeira.Según aseguró la enfermera, dicha método no contiene contraindicación alguna. "Se vuelve a evaluar a las 24 horas de colocado, se hace una venda compresiva, puede llegar a quedar un hematoma pero es normal, o incluso en los primeros meses puede provocar un sangrado, pero es depende como lo tolere la joven". Subrayando que "la mayoría lo toleran bien".La profesional subrayó que faltaba información sobre este nuevo método, en Santa Elena hace un mes que se colca y llevan aplicados un promedio de diez implantes; sin embargo desde que comenzó a difundirse "hemos tenido muchas chicas que se han acercado a preguntar y es por eso que se les ofrece una charla previa".A modo de conclusión, Almeira indicó que "en Santa Elena no es que se hace porque hay una tasa alta de adolescentes embarazadas, si no como método de prevención e información para los embarazos no buscados".