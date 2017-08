"En Entre Ríos la política sigue siendo bipartidista", remarcó Jaroslavsky a horas de las PASO

Con los coletazos de la interna todavía latente, la referente de la 502 explicó que la síntesis de su campaña electoral se podría resumir en el dicho "Ver el vaso medio lleno y no medio vacío". Con ese criterio reclamó que a la sociedad se le hable "con la verdad, de poder decirle lo que pensamos, cuáles son nuestras preocupaciones. Estamos convencidos de que en este proceso de transformación de la Argentina, lo único que no se puede hacer es ocultar los problemas bajo la alfombra. Decidimos afrontar este desafío también pensando que era la oportunidad de construir una masa crítica que nos permita trabajar una propuesta, para que en 2019 podamos ofrecerle a Entre Ríos una opción de gobierno".

Gracia no le esquivó a la pregunta sobre la decidida intervención de Rogelio Frigerio y el gobierno nacional en favor de una de las propuestas. Aclaró que no tiene una postura "crítica" y que se inclina por decir lo que piensa. "Digo la verdad de lo que pienso, y lo digo ahora, y lo voy a sostener el 14 de agosto: Entre Ríos es una provincia profundamente radical y profundamente peronista, y la política sigue siendo bipartidista, aún a pesar de que hay un alto porcentaje de la sociedad que está harta de la política, que la política no lo seduce, que no sienten que los políticos les sirvan y este es un problema que debemos enfrentar. No podemos permitir que continúe el divorcio entre la sociedad y la política; cuando se debilita la política se debilita la democracia", reflexionó. Bajo ese mismo razonamiento rechazó "la política que viene enlatada porque no le sirve a nadie", e interpeló al Gobierno nacional. "Flaco favor le hago si simplemente me callo la boca ante las cosas que no están bien hechas".